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    Amerikan askeri konvoyuna saldırı: Ölüler ve yaralılar var...

    DHA
    03 Ağustos 2017 - 22:06Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 00:01

    Afganistan’ın başkenti Kabil’de, Amerikan askeri konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 3 sivil ve 1 NATO askeri öldü.

     

    Afganistan’ın başkenti Kabil’in Karabağ ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında, ülkede faaliyet gösteren yabancı askeri güçler hedef alındı.

    1 NATO askerinin ve 3 sivilin hayatını kaybettiği patlamada yaralıların da olduğu, yaralılardan 5’inin konvoydaki Amerikan askerleri ve 1’inin de NATO güçleriyle çalışan tercüman olduğu açıklandı.

    Afganistan’daki NATO destek güçlerinin (Resolute Support) yaptığı resmi açıklamada, NATO güçlerinin Afgan Ulusal Ordusu’yla ortak bir devriye görevi sırasında intihar bombacısının ev yapımı patlayıcıyı infilak ettirdiği belirtildi.

    Yaralı personelin Bagram Havaalanı Amerikan Askeri Hastanesi’nde tedavi altına alındıkları açıklandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

    Yerel basında intihar bombacısının Taliban mensubu olduğu belirtiliyor.

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    Etiketler: kabil , abd , saldırı
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