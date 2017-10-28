Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Amerikalılara Türkiye’den el aleti

Amerikalılara Türkiye’den el aleti

Hürriyet Haber
28.10.2017 - 21:42 | Son Güncelleme:

AMERİKA’nın Las Vegas kentinde düzenlenen bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri (BAKİEL) malzemeleri fuarı International Fastener Expo 2017, 17-19 Ekim’de düzenlendi.

22 farklı ülkeden 560 firmanın katıldığı fuarı dünya genelinden 8 bin 300 kişi ziyaret etti. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği(İDDMİB) organizasyonunda fuara katılan İDDMİB BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, birçok ülkenin katılımcılarıyla görüşmeler yaptıklarını söyledi. ABD pazarı hakkında da görüşlerini paylaşan Çetin Tecdelioğlu, “ABD’ye geçen yıl 121 milyon dolarlık bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri ihraç ettik. Amerikalılara en fazla satılan ürünler ise el aletleri. ABD’nin Türkiye’den yaptığı bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri sektörüne yönelik ithalat dünyadan yaptığı genel ithalatla kıyaslandığında, 2014’te yüzde 0.3, 2015 ve 2016’da yüzde 0.5 olarak gerçekleşti. ABD bu dönemde Türkiye’den en fazla el aletleri ithal etti” dedi.

Etiketler: Las Vegas , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri