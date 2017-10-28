Amerikalılara Türkiye’den el aleti

22 farklı ülkeden 560 firmanın katıldığı fuarı dünya genelinden 8 bin 300 kişi ziyaret etti. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği(İDDMİB) organizasyonunda fuara katılan İDDMİB BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, birçok ülkenin katılımcılarıyla görüşmeler yaptıklarını söyledi. ABD pazarı hakkında da görüşlerini paylaşan Çetin Tecdelioğlu, “ABD’ye geçen yıl 121 milyon dolarlık bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri ihraç ettik. Amerikalılara en fazla satılan ürünler ise el aletleri. ABD’nin Türkiye’den yaptığı bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri sektörüne yönelik ithalat dünyadan yaptığı genel ithalatla kıyaslandığında, 2014’te yüzde 0.3, 2015 ve 2016’da yüzde 0.5 olarak gerçekleşti. ABD bu dönemde Türkiye’den en fazla el aletleri ithal etti” dedi.