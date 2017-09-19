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Amerikalılar Türk havlusuna doydu

Hürriyet Haber
19.09.2017 - 01:08 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 01:08

DÜNYANIN 165 ülkesine havlu gönderen Denizli, ABD pazarındaki büyümesini sürdürüyor. T

ürkiye’nin havlu ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştiren Denizli’deki 400 üretim tesisi, hızlı kuruyan, suyu emen, içerisinde pamuğun dışında elyaf ve ipeğin de bulunduğu havlularla dünya piyasasında önemli yere geldi. “Turkish Towels” konseptiyle çeşitli ülkelerde tanıtım yapan ihracatçılar, özellikle olimpiyatlarda ve şampiyonalarda sporcuların tercih ettiği markalar arasına girdi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) yılın 8 ayında ise 290 milyon dolarlık havlu yurtdışına gönderildi. Ocak-ağustos döneminde ABD’ye yapılan havlu ihracatı yüzde 23 artarak 55 milyon dolara, Kanada’ya yapılan ihracat ise yüzde 30 artışla 5 milyon dolara ulaştı.

Etiketler: gazetehaberleri , havlu , abd
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