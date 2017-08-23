Amerikalı koramiral 4 gemi kazası sonrası görevden alındı

Amerikan donanması, Aucoin'in artık 'kumanda etme kabiliyetinin kalmaması' nedeniyle görevden alındığını açıkladı. Aucoin'in önümüzdeki ay emekli olması bekleniyordu.

BBC Türkçe'nin haberine göre en son bu hafta başında USS John McCain savaş gemisinin Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpışmasının ardından 10 asker kaybolmuştu.

Askerleri arama çalışmaları halen sürüyor.

GERGİNLİĞİN YÜKSEK OLDUĞU SULAR

Merkezi Japonya'da bulunan 7'nci Filo'da 70 kadar gemi, 140 hava aracı ve 20 bin denizci bulunuyor. Japonya, Güney Kore ve Singapur açıklarında 124 kilometrekarelik bir alanda görev yürüten filo, Kuzey Kore ile son zamanlarda yaşanan gerilim ve Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı durum yüzünden önemli bir misyon üstlenmiş durumda.

Bu Pazartesi günü Singapur açıklarında meydana gelen kazanın ardından arama ve kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Adını Amerikalı senatör John McCain'in dedeleri olan amiraller John S. McCain Sr. ve John S. McCain'den alan destroyer tipi gemi, Singapur'a gitmek üzere Malakka Boğazı'ndan geçerken Liberya bandıralı bir petrol tankeriyle çarpışmıştı.

Haziran ayında USS Fitzgerald gemisi Japonya açıklarında bir konteyner gemisiyle çarpışmış, 7 ABD askeri yaşamını yitirmişti.