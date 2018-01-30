Amerikalı ekonomistlerden Fed tahmini

Amerikalı ekonomistler, Janet Yellen'ın liderliğindeki son ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), yılın ilk toplantısında, faiz değiştirmeme kararını oy birliğiyle alacağını düşündüğünü kaydetti.

Toplantının ardından yayımlanacak karar metninde, kasırgalara yönelik referansların çıkarılması dışında önemli bir değişiklik beklemediğini ifade eden Sweet, "Büyüme, iş gücü piyasası ve enflasyona yönelik değerlendirmelerde kayda değer bir değişiklik yapılacağını sanmıyorum." dedi.

Sweet, son dönemde büyümenin hem yerel hem küresel ölçekte ivme kazanması, vergi indirimlerine bağlı mali genişleme ve enflasyondaki zayıflamanın durması nedeniyle risk dengesine yönelik değerlendirmenin değişebileceği yönünde beklentiler oluşmasına rağmen Fed'in, risklerin dengede olduğuna ilişkin değerlendirmesini koruyacağını savundu.

Fed yetkililerinin son dönemde yaptığı konuşmaların FOMC metnine finansal şartlara yönelik bir değerlendirme eklenmesi ihtimalini doğurmasına karşın Sweet, "Biz Fed'in şahin bir adım atmaya hazır olduğunu düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

FOMC'YE YENİ ŞAHİNLER GELİYOR

Ryan Sweet, bugün başlayıp yarın sona erecek toplantının Fed Başkanı Yellen'ın liderliğindeki son toplantı olması nedeniyle de önem taşıdığını kaydetti.

Sweet, yıllık rotasyon çerçevesinde San Francisco Fed Başkanı John Williams, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve Richmond Fed'in yeni Başkanı Tom Barkin'in oy hakkı elde edeceğini belirterek, "Barkin'i şahinler kampında değerlendiriyoruz. Mester ve Williams da ılımlı şahinler... Dolayısıyla yıllık rotasyon FOMC'ye şahinleri getirecek." diye konuştu.

"FOMC METNİNDE CİDDİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAYA GEREK YOK"

High Frequency Economics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan da Fed'in bir sonraki faiz artışı için mart ayına kadar bekleyeceği için bu toplantının olaysız geçeceğini ifade ederek, piyasaların mart ayındaki faiz artışını halihazırda fiyatladığını, bu nedenle FOMC metninde ciddi bir değişiklik yapmaya gerek duymayacağını kaydetti.

O'Sullivan, karar metninin aralık ayına kıyasla biraz daha pozitif olmasını beklediğini ancak bunun piyasalara etkisinin sınırlı kalacağını söyledi.

CME Group'un vadeli işlemlere dayanarak belirlediği verilere göre, yatırımcılar, Fed'in ocak toplantısında faiz oranını sabit tutmasına yüzde 95, mart toplantısında faizi artırmasına yüzde 75 ihtimal veriyor.

FOMC'nin karar metni, 2 günlük toplantının ardından yarın TSİ 22.00'de açıklanacak.

Bu arada, FOMC'nin aralık ayı toplantısında, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği ve ekonomik aktivitelerin sağlam hızda arttığı belirtilirken, enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında kalmayı sürdürdüğü kaydedilmişti.