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    Amerika’da kazada ölen 3 kızın cenazesi Türkiye’ye getirildi

    DHA
    16.09.2017 - 20:22 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 20:22

    ABD’nin Louisiana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk öğrenciler Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz’in cenazeleri Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla İstanbul’a getirildi.

    THY’nin tarifeli seferiyle saat 17.30’da Houston’dan Atatürk Havalimanı gelen cenazeler, uçaktan alınarak ailelerine teslim edilmek üzere THY kargo terminaline götürüldü. Aynı kazada yaralanan Fatih Turhan’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Etiketler: ABD , kaza , thy
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