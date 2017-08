Amerika'da bir cennet: Miami

1- Ocean Drive'a gidin

Miami atmosferini en iyi gözlemleyebileceğiniz lokasyonlardan biri olan Ocean Drive, güzel plajları kadar lüks kafe ve restoranları ile de meşhur. Gerçek Miami havası için Ocean Drive'ı mutlaka turlayın.







2- South Beach'te güneşlenin

Miami'nin en ünlü plajlarından biri olan South Beach gönlünüzce deniz ve güneş keyfi yapabileceğiniz bir bölge. Kum plajı ve harika denizi ile South Beach tam bir Miami klasiği. Plajda güneşlenirken spor yapanları ve paten kayanları da çevrenizde görmeniz mümkün.







3- Bayside Marina'da gezin

Şehrin marina bölgesi olan Bayside Marina'da Miami'ye yakın adalara düzenlenen turistik gezilerin vapurlarına binebilirsiniz. Bunun yanında limanda pek çok alışveriş noktası ve restoran bulmak mümkün. Bölge her daim şehrin en işlek yerleri arasında.





4- Little Havana'da Küba havasını soluyun

Kübalıların yaşadığı bu bölgede Küba'ya özgü mimari yapıları görebilir ve Kübalıların yaşam kültürüne yakından tanıklık edebilirsiniz. Bölgede Küba'ya özgü hediyelik eşyalar ve kıyafetler de bulmak mümkün. Little Havana her sene Mart ayında büyük bir festivale de ev sahipliği yapıyor.







5- Sawgrass Mills'de alışverişe doyun

Şehre yarım saat uzaklıkta bulunan Sawgrass Mills outlet merkezi, her markanın yüzlerce ürününü bulabileceğiniz dev bir alışveriş kompleksi. Burada her sezon en lüks markaların ürünlerini oldukça indirimli fiyatlara satın alabilirsiniz.





6- Wynwood bölgesinde sanata doyun

Miami'nin hipster bölgesi olarak bilinen Wynwood, sokak sanatlarına dair en orijinal örnekleri görebileceğiniz bir yer. Çağdaş sanat galerilerinin bolca bulunduğu semtte ayrıca her köşe başında bir sanat eserine rastlamanız mümkün. Ayrıca her sene Şubat ayında bölgede düzenlenen Sanat Festivali'ni de görmelisiniz.







7- Seaquarium'u ziyaret edin

Dünyanın en büyük akvaryumlarından biri Miami'de bulunuyor. Seaquarium tropikal balıkların yanında köpek balıkları ve yunusları görebileceğiniz hatta cesaretiniz varsa onlarla birlikte yüzebileceğiniz bir yer. Pek çok şova da ev sahipliği yapan akvaryum her sene sayısız turisti ağırlıyor.







8- Everglades National Park'ta vahşi yaşamı görün

Dünyanın en büyük suptropikal parklarından biri olan Everglades National Park, vahşi yaşamı deneyimleyebileceğiniz ve isterseniz timsahlara dokunabileceğiniz bir bölge. Parkta dünyada bulunan her ağaç türü yetişiyor. Timsahların yanında parkta pek çok vahşi hayvanı görmek de mümkün.





9- Coral Gables bölgesini keşfedin

Miami'nin Venedik’i olarak bilinen Coral Gables bölgesi pek çok nadide bitkinin yetiştiği ve havuzlu lüks ve görkemli villaların bulunduğu bir semt. Bölgede şehrin en eski üniversitesi ve sanat müzesi de bulunuyor.

10- Miami burgerini tadın

Amerika'nın milli yemeği olan hamburgeri bir de Miami'de tadın. Şehrin spesiyali olan Miami Burger’i, kızarmış et, peynir, salam ve turşu gibi malzemelerle enfes bir lezzet sunuyor.