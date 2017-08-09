"Amerika, Rusya'yı Altınova'dan dinledi"

Yalova'da Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen 11’inci Kültürler Festivali kapsamında Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, ’Türk-Amerikan İlişkilerinin Altınova Arkeolojisine Yansımaları’ konulu bir sunum yaptı. Altınovadaki Amerikan Üssü’nün kurulması ve kapanmasıyla ilgili bilgi veren Müdür Gölcük şunları anlattı:

1950'lerde yaptığımız anlaşmalarla kurulan askeri üslerden birisi de Karamürsel Askeri Üssüydü. Yani bugün Altınova topraklarında bulunan askeri üstür. 1958de kurulmuştu. Biz Kıbrısa çıktık. Amerika dedi ki: Sana ambargo koyuyorum. Türk Hükümeti de dedi ki: Üsleri boşalt. Ben de seni istemiyorum. Ve Karamürselde üssün boşaltılma kararı alındı. Şimdi, peki bu üs burada ne yapıyordu? Üssün adı Tuslog. Aslında bir geri hizmet birimi diyebiliyoruz. Ama üssün başka bir amacı vardı. Üste birçok sosyal faaliyet de yürütüldü. Süt tozu dağıtmaya varana kadar faaliyetleri oldu. Hatta içeride yatılı okulları vardı, liseleri vardı. Ülkenin ilk beyzbol takımını burada bulabilirsiniz. Amerikan Futbol Takımını burada görebilirsiniz. Sosyal anlamda da çok büyük bir üstü. Bu üssün kurulmasının tek amacı, burada bulunan Elephant Cage denilen fil çanağıydı.O çanakla Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği'ni dinliyordu.

'HİKYELER ALTINOVA SINIRLARINI AŞACAK'

Altınova Belediye Başkanı Metin Oralın girişimleriyle bu hikyelerin anlatılacağı ya da görülebileceği bir alanın yapılabileceğini belirten müdür Rıdvan Gölcük şöyle konuştu:

Altınovanın hikayesi parlatılmayı, pazarlanmayı çok hak ediyor. Bu konuda şanslıyız, sağ olsun başkanımızın büyük girişimleri var. İnşallah Altınova sayesinde güzel bir müzeye, güzel bir tarihi alana kavuşacak ve bu hikayeler Altınovanın sınırını aşacak, bu ilin sınırlarını aşacak, ülkenin sınırlarını aşacak. Ve ben inanıyorum ki, sadece bu anlattığım hikayeleri görmek için insanlar buraya gelecekler. Böyle önemli bir toprak üstündeyiz.

Yapılan sunumun ardından Müdür Gölcüke Başkan Metin Oral tarafından fincan takımı hediye edildi.