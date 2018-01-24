Ameliyatsız çene ve boyun estetikleri

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
ÇENE VE BOYUN BÖLGESİ DE YAŞLANIR
Çenedeki en yaygın şekil bozuklukları hacim eksiklikleri, çene büyüklüğü, çene hattı çizgisi belirsizliği, asimetri ve çene altı sarkmaları olarak sayılabilir. Hasta yüzle uyumsuz boyun şeklinden, zayıf çeneden, büyük çeneden ya da gıdı denilen çene altı bölgesindeki sarkan ve kırışan boyun derisinden şikâyetçi olabilir. Daha hafif seviyedeki şikâyetler arasında da çene hattı çizgisinin belirsiz olması ya da çene ucundaki gamzeye benzer çizgiler en yaygın estetik şikâyetler arasındadır.
Güçlü bir çene şekli ve çizgisi, gençliği, canlılığı ve çekiciliği simgeler. Güçlü ve belirgin bir çene hattına sahip olmak genellikle mandibular açıdan çene noktasına düz uzanan, belirgin mandibular bir sınıra sahip olmak anlamına gelir. İyi bir çene kemiği yapısı, sadece kat kat ya da yağlı olmayan bir cilt yapısı sayesinde görülebilir.
DOLGU ENJEKSİYONU ÇENE VE BOYUN İÇİN DE KULLANILIYOR
Dolgu enjeksiyonları, genellikle yüz bölgesindeki cilt kırışıklıklarını ya da çukurlukları doldurmak için kullanılan estetik cerrahi yöntemidir. Ayrıca yüzdeki hacim eksikliklerini dolgunlaştırarak gidermek için de uygulanır. Derinin altına enjekte edildiğinde, dolgu enjeksiyonu, bu alanı dolgunlaştırarak yükseltir. Dolgu enjeksiyonun etkisi kullanılan ürünün niteliklerine genellikle belli bir süre içinde ortadan kaybolur.
Dolgu malzemeleri enjeksiyonu ile artan çene projeksiyonu, daha 'V' şeklinde bir yüz şekli oluşturabilir. Bu, çenenin oranları yüzün diğer özellikleri ile uyumlu hale getirebilir ve yüzün genel estetiği artırılabilir. Masseter ve Nefertiti enjeksiyon teknikleri ile çenenin boyutu duruma göre azaltılabilir ya da artırılabilirken boyun bölgesindeki kırışıklar da tedavi edilebilir.
AMELİYATSIZ ÇENE VE BOYUN ESTETİĞİ TEKNİKLERİ
Çene dolgusunda enjeksiyon tekniklerinden faydalanılır. Çenedeki çukur görünümü düzeltmek, alt yüzü şekillendirmek ve yapılandırmak için dermal dolgu malzemeleri kullanılır. Dolgu enjeksiyonu olarak genellikle hyalüronik asit ve yağ hücreleri kullanılır.
Çene dolgusu için anestezi gerekmez. Ancak eğer hasta tarafından talep edilirse lokal anesteziyle cildiniz uyuşturulabilir. Çene dolgusunda dolgu malzemesi cildin altına küçük iğneler aracılığı ile enjekte edilir. Çene dolgusu seansı yaklaşık 15 dakika sürer.
Doğru bir tedavi planı ile belirgin bir çene hattı sağlanabilir, yapısal özellikleriniz belirgin bir şekilde keskinleştirebilir, yüzünüzün ve çenenizin konturları önemli ölçüde geliştirilebilir.
CERRAHİ TEKNİKLERDE İYİLEŞME SÜRECİNE İHTİYAÇ VAR
Kalıtımsal yani ailesel özellikler estetik özellikler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve çenedeki estetik kusurların düzeltilmesinde ameliyat, dolgu ve liposuction teknikleri kullanılabilir. Tüm hastalar için çene çizgisini artıracak tek bir teknik mevcut değildir. Ayrıca ameliyatlı ve ameliyatsız teknikler olarak da değişkenlik gösterir. Cerrahi teknikler kalıcı çözümler sunarken ameliyat, anestezi ve iyileşme süresi gerektirir. Cerrahi olmayan teknikler yani dolgu ve liposuction teknikleri hızlı ve pratik çözümler sunan, iyileşme süresi gerektirmeyen, özellikle ameliyat korkusu olan ve iyileşme süresi için yeterli vakti olmayan kişiler için çok daha cazip bir seçenektir.
Dr Güncel Öztürk 'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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