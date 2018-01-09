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AMD yeni teknolojilerini CES 2018'de dünyayla paylaştı

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 07:43 | Son Güncelleme:

AMD, Las Vegas’ta devam eden CES 2018 kapsamında Ryzen serisinin yeni üyesi olan, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar ve Chromebook’lar için tasarladığı yeni işlemcilerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

AMD Başkanı ve CEO’su Dr. Lisa Su, etkinlikte şunları söyledi: “2017’de kendimiz için koyduğumuz iddialı hedefleri başarıyla tamamladık. 10 farklı ürün ailesi tanıtarak, AMD’yi yüksek performanslı bilgi işlem lideri olarak tekrar hak ettiği yere yerleştirdik. 2018’de ise son on yılın en güçlü ürün portfolyosunu üreterek bu momentumun üstüne çıkarak, birçok farklı pazara daha fazla özellik ve daha fazla performans sunan yeni işlemci ve GPU’lar sağlayacağız.” 

Yeni Ryzen 5 2400G ve Ryzen 3 2200G modelleri, Vega tabanlı entegre grafik birimine ev sahipliği yaptığı için APU sınıfında yer alıyor. Bu işlemci modellerinin sonunda yer alan G ibaresinden kolayca anlaşılabiliyor.

AMD Ryzen 5 2400G ve Ryzen 3 2200G tanıtıldı!

3.6 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Ryzen 5 2400G‘nin maksimum çalışma frekansı 3.9 GHz. Dört çekirdekli bir işlemci olan Ryzen 3 2200G ise 3.5 GHz hızında çalışırken ve maksimum çalışma frekansı 3.7 GHz.

AMD grafik performansı açısından Ryzen 5 2400G’nin, rakip bir model olan Intel i5-8400’e kıyasla iki kat daha fazla performans sunduğunu belirtiyor. AMD uygun fiyatlı yeni işlemcisinin The Witcher 3’ü 1080p’de ortalama 31 fps ile çalıştırabileceğini ve Skyrim’de 96 fps alınabileceğini belirtiyor.

Her iki işlemci sırasıyla önceki modeller olan Ryzen 5 1400 ve Ryzen 3 1200‘ün yerine geçerken, Ryzen işlemcilerin Intel’in Optane teknolojisine benzer şekilde çalışan Enmotus FuzeDrive ile buluşturulacağı açıklandı.

Bu kapsamda AMD yeni yıla Ryzen 5 2400G ve Ryzen 3 2200G’yi piyasaya sürerek başladı. Ancak, ikinci nesil Ryzen işlemciler ise Nisan 2018’de piyasaya sürülecek. İkinci nesil Ryzen işlemciler, 12 nm üretim süreci ile çok daha verimli bir hale gelirken, daha yüksek saat hızlarına ulaşacak.

Etiketler: ekran kartı , radeon
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