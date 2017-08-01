AMD Radeon RX Vega duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatlar

AMD, bu hafta sonu Los Angeles'te kapalı kapılar ardında düzenlediği bir etkinlikte yeni nesil grafik kartı Radeon RX Vega'yı tanıttı. Her zaman yaptığının aksine bu kez etkinliği canlı olarak yayınlamayan AMD, daha sonradan YouTube hesabına yüklediği tanıtım videosuyla RX Vega'yı takipçileriyle paylaştı. Her ne kadar etkinlik öncesi kart hakkında pek bir şey bilinmese de, kart görsel olarak basınla paylaşıldı.

Radeon RX Vega, eki Polaris ekran kartlarından pek farklı görünmese de, kartın metalik yapısı ona benzersiz ve farklı yapı kazandırıyor. Fırçalanmış metalik arka plaka ve LED ışıklandırmalarıyla oldukça özel görünen Radeon RX Vega, sıvı soğutmalı versiyonuyla da bulunacak. Aslında ailede Radeon RX Vega 64 Air Cooled ve Radeon RX Vega 56 olarak iki ana versiyon bulunuyor. Ancak bunun yanı sır RX Vega 64 için 3 özelleştirilmiş versiyon (pack) daha bulabiliyoruz. Peki, kartların özellikleri neler?





Radeon RX Vega, 64 işlem ünitesine sahip, 4096 Stream Pocessors'den oluşuyor ve taban frekansıyla bizlere 1247 MHz sunuyor. Grafik işlemcinin tavan frekansı 1546 MHz olarak görünüyor. 8 GB HBM2 RAM'lerini kullanan Radeon RX Vega, toplamda 12.66 teraflops güç üretiyor. 14 nm FinFET üretim sürecine sahip olan grafik işlemci, 290W TDP değerine sahip. Buna karşın kartın su soğutmalı versiyonu RX Vega Liquid Cooled ise 350W TDP ile dikkat çekiyor.

Radeon Aqua Pack RX Vega 64 Liquid Cooled: $699

Radeon Black Pack RX Vega 64 Air Cooled: $599

Radeon Red Pack RX Vega 56: $499

Radeon RX Vega 64 Air Cooled: $499

Radeon RX Vega 56: $399