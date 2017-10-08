‘AMC’siz çeyiz takımı imkan dışı’

ALMANYA’nın dört bir yanından 4 ve 5 Ekim tarihlerinde düzenlenen kongreye katılan 200 yönetici ve satış menejeri, aynı zamanda AMC’nin dünyanın göçmen kökenlilerden oluşan en büyük satış organizasyonu sıfatını taşıyor.

Kongre’de bir konuşma yapan AMC Genel Müdürü Lothar Klein, Almanlar’dan sonra en büyük müşteri grubunu oluşturan Türklerin AMC ürünlerini yıllardır güvenle satın aldıklarını vurgulayarak “Türkler AMC için çok, çok önemli. Bu hedef kitlemizin, her geçen gün giderek büyümesinden mutluluk duyuyoruz. Bu gelişmede en büyük pay da Türk satış organizasyonumuzun” dedi.

TÜRKÇE AMC MARŞI

Kongre programı dahilinde gruplar halinde yapılanma, müşteri bağı, satış ve teklif, planlama ve organizasyon konularında etüd çalışmaları yapan satış organizasyonu elemanları, daha sonra bir araya gelerek edindikleri tecrübeleri birbirlerine aktardı. İlk günkü yoğun programın sonunda akşam düzenlenen eğlencede, AMC Türk satış organizasyonu elemanları bol bol müzik dinleyip, dans ederek stres attı. Milenium orkestrası eşliğinde sahne alan sanatçı Ertan Can, Türkçe ve almanca parçalarla kalabalık grubu dans pistinden indirmedi. İki ayrı eyaletten sorumlu Yadullah Aydın ve Ertan Can tarafından bestelenen AMC marşı, hem kongre başlangıcında hemde eğlence bölümünde çoşku ile okundu

550 BİN TÜRK AİLEYE ULAŞTIK

Kongre kapsamında AMC Genel Müdürü Lothar Klein tarafından düzenlenen basın toplantısına çok sayıda gazetecinin yanısıra, Marketing Müdürü Jörg Lindau, Kuzey Almanya Türk Gurubu Müdürü Meltem Lenbet, Güney Almanya ve Berlin Türk Gurubu Müdürü (Area Vertriebs-Direktor) Selahattin Erturul ve AMC Kuzey Bölge Üst Menejeri Hayri Kızıltan da katıldı. AMC’nin (Alfa Metalcraft Corporation) 1963 yılında Almanya’nın Bingen kentinde kurulduğunu belirten Klein, dünya çapında 30 ülkede faaliyet gösterdiklerini, 12 bin 400’ü satış organizasyonunda olmak üzere toplam 18 bin çalışan ve 15 milyon müşterileri bulunduğunu söyledi. Almanya’da yaklaşık 680 bin Türk ailesinin bulunduğunu vurgulayan Klein, bunlardan 550 bininin eski veya yeni nesil AMC tenceresi kullanmasından büyük gurur duyduklarını belirtti. Toplantıda AMC’nin yeni geliştirdiği, yer tasarrufu için sapından ayrılabilen, özel döküm, ince tava da tanıtıldı.

EVLERDE YEMEK PİŞİREREK TANITIYORUZ

Ürünleri, çoğunluğu kadınlardan oluşan satış elemenlarının evlerde düzenlenen toplantılarda yemek pişirilerek tanıltıldığını anlatan AMC Kuzey Bölge Üst Menegeri Hayri Kızıltan “Türk mutfağının olmazsa olmazı tencere yemeklerinin kolay ve sağlıklı hazırlanması AMC’nin en büyük özelliklerinden biri. Türk kızları için artık AMC’siz bir çeyiz takımının düşünülmesi bile imkan dışı” dedi.





AMC Güney Almanya ve Berlin Türk Gurubu Müdürü Selahattin Erturul da AMC’nin her gün daha da büyüdüğünü belirterek “İster ek gelir, ister kendi işini kurmayı düşünen veya isterse büyük kariyer yapmak isteyen herkese müthiş fırsatlar sunuyoruz. Bizimle çalışmak için hiç bir ayrım gözetmiyor, herkese fırsat eşitliği sunuyoruz! Bir ev hanımı da olabilir, ek iş yapan meslek sahibi veya üniversite mezunu da, herkes hayallerini AMC ile gerçekleştirebilir!” dedi.





İki gün süren kongre sonrasında katılımcılar elde ettikleri yeni tecrübelerle önümüzdeki yıl tekrar buluşmak üzere görev bölgelerine döndü.