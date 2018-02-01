Amca dehşeti: 11 yaşındaki çocuk öldü, anne ağır yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen olayda Rüstem K. (40), kardeşinin 11 yaşındaki çocuğu Ömer K.’yi bıçaklayarak öldürdükten sonra kardeşinin eşi Bahar K.’yi da ağır yaraladı. Olay anında evden kaçarak komşu mahalleye sığınan saldırganın diğer yeğeni E.K. (14) ise jandarma ekipleri tarafından bulunduktan sonra 112 ekipleri tarafından gözetim amaçlı Ordu Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Bahar K., Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından saat 04.30 sıralarında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bahar K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Rüstem K.’yi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.