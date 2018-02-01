Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Amca dehşeti: 11 yaşındaki çocuk öldü, anne ağır yaralı

    Amca dehşeti: 11 yaşındaki çocuk öldü, anne ağır yaralı

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

    Ordu’nun Perşembe ilçesinde 11 yaşındaki çocuk amcası tarafından bıçaklanarak öldürüldü, annesi de ağır yaralandı.

    Olay, saat 01.00 sıralarında Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen olayda Rüstem K. (40), kardeşinin 11 yaşındaki çocuğu Ömer K.’yi bıçaklayarak öldürdükten sonra kardeşinin eşi Bahar K.’yi da ağır yaraladı. Olay anında evden kaçarak komşu mahalleye sığınan saldırganın diğer yeğeni E.K. (14) ise jandarma ekipleri tarafından bulunduktan sonra 112 ekipleri tarafından gözetim amaçlı Ordu Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ağır yaralanan Bahar K., Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından saat 04.30 sıralarında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bahar K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Jandarma ekipleri, Rüstem K.’yi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

    Etiketler: cinayet , ordu , amca dehşeti , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri