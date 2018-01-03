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    Ambulans trafik sıkışınca ters yöne girdi, bir başka ambulansla çarpıştı

    İHA
    03.01.2018 - 17:24 | Son Güncelleme:

    Zonguldak kent merkezinde iki ambulans kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

    Kaza, Yayla Mahallesi Liman Caddesi mevkisinde meydana geldi. Kadırga rampası mevkisinde trafiğin sıkışması üzerine taşıdığı hastayı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürmek isteyen ambulans sürücüsü ters yöne girdi.

    Ambulans trafik sıkışınca ters yöne girdi, bir başka ambulansla çarpıştı

    Sürücüsü öğrenilmeyen 67 AC 598 plakalı ambulans ile ters yöne girerek 49 yaşındaki Şahin Ç.'yi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirdiği sırada başka bir vakaya giden 67 EV 352 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hastaneye yetiştirilmeye çalışan 49 yaşındaki Şahin Ç. İle ambulans görevlileri 42 yaşındaki Serdar Ö., 34 yaşındaki Mehmet P., 21 yaşındaki Alişan G. ve 36 yaşındaki Hülya B. yaralandı.

    Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.

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