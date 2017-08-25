Ambarlar pirinçle dolup taşınca devrik Başbakan ülkeden kaçtı

TAYLAND’ın devrik Başbakanı Yingluck Şinavatra (50), kendi seçmen tabanına pirinç sübvansiyonu sağlayarak devleti milyarlarca dolar zarar ettirdiği gerekçesiyle hapis cezasıyla karşı karşıya kalınca ortadan kayboldu. Şinavatra’nın Puea Tay Partisi’ne yakın kaynaklar Şinavatra’nın hapse girmemek için ülkeden kaçmış olduğunu düşündüklerini söylediler.

OY TABANINA KIYAK

Yingluck Şinavatra, ağabeyi Tahsin Şinavatra’nın 2006 yılında darbeyle devrilip sürgüne gitmesinin ardından partinin başına geçmiş ve 2014 darbesine kadar ülkeyi 18 ay boyunca yönetmişti. Ancak Şinavatra’nın bu dönemde pirinç üreticilerine yüzde 50 sübvansiyon sağlayarak devleti 8 milyar dolar zarara uğrattığı iddiaları var. Ambarların üreticiden pahalıya alınan pirinçle dolduğu belirtiliyor. Şinavatra ise kraliyet ve ordu yanlısı grupların siyasi bir oyunuyla karşı karşıya olduğunu öne sürürek suçlamaları reddediyordu. 900 bin dolar kefaletle yargılanan Şinavatra, dün mahkemedeki karar duruşmasına gelmeyince hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

BİLGİ NOTU

SİYASİ YASAKLIYDI

10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşı olan kadın siyasinin hapse girmemek için kaçtığı tahmin ediliyor. Şinavatra’nın Ticaret Bakanı, aynı davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2015 yılında kendisine siyasi yasak getirilen Yingluck Şinavatra’nın gelecek yıl cuntanın yapmaya hazırlandığı seçimlerde yine de bir siyasi figür haline gelebileceği yorumları yapılıyordu.