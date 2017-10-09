Ambargoların kalkması için kupa şartı

BAE üst düzey emniyet yetkilisi Dahi Kalfan, Twitter’dan “Eğer Dünya Kupası Katar’dan çıkarsa, Katar’la kriz sona erer” diye yazdı. Kalfan’ın bu açıklamasıyla Katar’ı boykot eden ülkelerden bir yetkili ilk kez, krizin sona ermesiyle turnuvayı ilişkilendirmiş oldu. Katar yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran’da, terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar’la diplomatik ilişkilerini kesmiş ve ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar’ın Dünya Kupası’nı düzenleme hakkını alırken, bunun için rüşvet verdiği iddiaları ayyuka çıkmıştı. Katar’daki Dünya Kupası hazırlıkları sırasında güvensiz koşullar nedeniyle yaşanan işçi ölümleri de uluslararası düzeyde eleştiriler almıştı.