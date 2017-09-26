Ambalaj atıkları eğitime dönüşüyor

Proje ile; ambalaj atıkları, üniversite öğrencilerine bursa dönüşüyor. Muratpaşa Belediyesi’nce başlatılan, proje ile; 2016 Nisan’dan Eylül 2017 tarihine kadar geçen sürede; evlerde ayrıştırılıp, görevlilere teslim edilen 3 milyon 97 bin 406 kilogram 86 gram ambalaj atığı karşılığında 814 bin 295 TL’lik kredi puan kartlara yüklendi.



Kart sahipleri; çöpe atmayıp, ayrıştırarak, görevlilere teslim ettikleri ambalaj atıkları karşılığı biriktirdikleri kredi puanları, başarılı üniversite öğrencilerine burs olarak verebilecek. Bugüne kadar 33 Çevreci Komşu Kart sahibi; başvuruda bulunarak, burs için kredi puan biriktirmeye başladı. Pilot bölge olarak seçilen 2 mahallede 2016 Nisan ayında başlatılan proje ile 2017 yılı Eylül ayının ilk yarısına kadar geçen sürede; 100 bin 184 metrekarelik ormanlık alan korunmuş oldu.



GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

ÇEVRECİ Komşu Kartlara yüklenen; 814 bin 295 TL’lik kredi puandan, 523 bin 112 TL kredi puanlık bölümü, anlaşmalı yerel marketlerde harcandı. Kart sahipleri kredi puanları ile sırasıyla en çok temel gıda ardından temizlik, tavuk, sucuk gibi et ve şarküteri ile süt ve süt ürünleri aldı.