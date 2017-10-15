'AMB enflasyon konusunda güven duyuyor'

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) politika toplantısına iki haftadan az bir zaman kala, Başkan Mario Draghi enflasyon hedefine ulaşılmasıyla ilgili olarak hem sabır çağrısında bulundu, hem de hedefe ulaşılacağına yönelik güvenini ifade etti.

Bloomberght'nin haberine göre Washington'da Cumartesi günü basın mensularına "Şartların iyileşmeye devam edeceği konusunda güven duyuyoruz; çok kez ifade ettiğimiz üzere, enflasyon oranı kademeli olarak hedefimize doğru sağlam bir şekilde kendi kedini sürdürebilir bir seviyeye yaklaşacak." diyen Draghi, enflasyon hedefine duyulan güvenin yanında sabırlı olunması gerektiğinin, çünkü hedefe ulaşmanın zaman alacağının altınız çizdi.

AMB yetkilileri 26 Ekim'de para politikasını gözdedn geçirmek üzere bir araya gelecek. Geniş çaplı beklentiler, bankanın varlık alım programına ilişkin 2017 sonrası planı hakkında bilgi sağlaması yönünde. AMB'nin mevcut durumdaki varlık alımları aylık 60 milyar euro (71 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor.