Amazon'un kurucusu Jeff Bezos bugünlere nasıl geldi?

E-ticaret'de çığır açan Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos, geçtiğimiz aylarda şirket hisselerinin artmasıyla birlikte şu an yaklaşık 80 milyar dolarlık bir servetin sahibi. Teknoloji dünyasının en parlak isimlerinden biri olan Bezos'un bugünlere gelmesinde azmi ve ileri görüşlülüğü son derece etkili.

Star Trek hayranıydı

1964 yılında doğan Bezos, zekası ile bebek yaşlarda dikkat çekiyordu. 4 yaşında kendi beşiğini tornavida ile söken Bezos, gerçek bir yatak istediğini bu yolla dile getiriyordu. Yaz aylarını dedesinin çiftliğinde geçiren ve değirmen tamir eden dahi isim, boş zamanlarında ise film seyretmeye bayılıyordu. Star Trek hayranı olan Bezos, bir dönem Amazon'u ünlü dizinin bir sözü ile kurmayı bile düşündü.

Dijital dünyaya ilk adım

Bilinmeyene ve uzaya ilgisini de çocukluk yıllarında dile getiren Bezos'un bugün Blue Origin adında bir uzay araştırma ve geliştirme şirketine sahip olması tesadüf değil. Princeton Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri okuyan girişimci, yaz aylarında Mc Donald's’ta çalışarak harçlık biriktiriyordu. Mezuniyeti sonrası Bell Labs ve Intel gibi şirketlerden iş teklifi alan ünlü isim bunlar yerine bir startup şirketi olan Fitel'de çalışmaya başladı. Sonrasında ise yatırım fonu şirketi olan D.E Shaw'da çalışan Bezos burada üst düzey müdür yardımcılığı pozisyonuna kadar yükseldi. Aynı şirkette tanıştığı MacKenzie Tuttle ile 1993 yılında evlenen Bezos, bir sonraki yıl online dünyaya ilgi duyarak 20 adet kitap listesini online kanallardan satmaya karar verdi.

Bir garaj şirketi daha: Amazon.com

Bol ikramiyeli işinden internette gelecek gördüğü için ayrıldığını belirten Bezos, Amazon.com'u evinin garajında kurmaya karar verdi. Toplantılarını ve önemli görüşmelerini evinin yakınındaki cafede gerçekleştiren ünlü girişimci, Amazon.com'un açıldığı ilk yıl 45'e yakın ülkede satış yapmayı başardı. 1997 yılında şirketini halka açan Bezos, hisselerinin istikrarlı bir şekilde artmasıyla giderek büyüme ivmesi yakalamaya başladı.

Kitap satmayla başlayan serüvene bugün film, beyaz eşya ve elektronik ürünler de eklenmiş durumda. Tv yayın aracı, drone ile kitap dağıtımı, web hizmetleri, bulut sistemler ve akıllı telefon gibi yeniliklerle büyüyen Amazon'un yanında Bezos, ünlü yayın organı Washington Post'un da sahibi.