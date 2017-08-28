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Amazon'dan flaş Türkiye hamlesi!

Hürriyet Haber
28 Ağustos 2017 - 17:40Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 17:43

Ağustos ayının başında ABD merkezli online perakende devi Amazon`un Türkiye pazarına girmek için görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti. O iddialar netlik kazanıyor. Küresel ticaret sitesi Türkiye’de şirketini kurdu. Kadro çalışmalarına başladı. İddiaya göre Hepsiburada.com`un eski CEO`su İlker Baydar ile görüşmeler de sürüyor.

Para Dergisi’nin haberine göre dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon.com Türkiye'ye giriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde somut adımını atan Amazon Türkiye'de resmen bir şirket kurdu. Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi unvanlı şirketin merkezi Beşiktaş görünüyor. Şirketin hakim ortağı ise Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari. Yani Amazon Turkey, Avrupa'ya bağlı olarak hizmet verecek.

Şirketin gündeminde Türkiye'de satın alma da bulunuyor. Bu olmaz ise sıfırdan yapılanma gerçekleştirilecek. Amazon Türkiye, kadrolaşma çalışmaları da başlatılmış durumda. Hatta habere göre, Hepsiburada.com'un eski CEO'su İlker Baydar ile temas halindeler.

 

Etiketler: amazon , amazon türkiye , amazon türkiye şubesi
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