Amazon'a 250 milyon euroluk şok ceza

Amazon, Avrupa Birliği Komisyonu'nun şirketin Lüksemburg'dan yasa dışı yolla vergi geliri elde ettiği açıklamasının ardından faiziyle birlikte 250 milyon euroluk cezaya çarptırıldı.

Avrupa Birliği Rekabet Yetkilisi Margrethe Vestager, e-mail yoluyla Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Amazon Lüksemburg'dan yasa dışı yolla vergi geliri sağladı ve bunun sonucunda, Amazon'un neredeyse üç çeyreklik karı vergilendirilmedi" ifadesini kullandı.

Bloomberg'ün haberine göre Vestager, "Amazon'a aynı ulusal vergi kurallarına tabi tutulan diğer yerel şirketlerden dört kat daha az vergi ödeme imkanı tanındı. Bu, Avrupa Birliği sınırları içerisinde yasa dışıdır" cümlelerini ifadesine ekledi.