Amazon Web Services nasıl büyüdü?

Öncelikle, bizi Amazon Web Services konusunda biraz bilgilendirebilir misiniz? Şirket bu kadar kısa bir sürede dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olmayı nasıl başardı, bu başarının ardındaki hikaye nedir? Türkiye'deki konumu nasıl?

Amazon Web Services, Amazon.com'un bulut bilişim kısmı. Şirket 2006 yılında kuruldu ve her yazılım geliştiricisine ya da işletmeye, işlerini kurmak ve büyütmek için kullanabilecekleri, dünyanın en güvenilir, güvenli, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli web altyapılarının anahtarını sunuyor. Bu da her işletme için bulut bilişim teknolojisini kullanarak böyle güvenilir, güvenli ve ölçeklenebilir bir altyapıyı oluşturmak ve muhafaza etmek için ödeyecekleri pahalı fiyat etiketi olmadan Amazon.com gibi başlıca internet oyuncularının ölçeğine ulaşmasını mümkün hale getiriyor.

Günümüzde AWS, milyarlarca yatırım yapılmış ve dünyada en hızlı büyüyen kurumsal bilgi teknolojileri (BT) satıcısı. 2017 yılının 2. çeyreğinde AWS segmenti için gelirimiz bir önceki yıla göre %42 artarak 4,1 milyar $'a yükseldi ve AWS'yi 16 milyar doların üzerinde değere sahip bir işletme haline getirdi. 2006 yılından bu yana, 190'dan fazla ülkede milyonlarca müşteriye ulaştık ve sunduğumuz hizmetlerin sayısını genişlettik. Şu anda bilişim, depolama, ağ oluşturma, veritabanı, analitik servisler, uygulama hizmetleri, kurulum, yönetim, geliştirici, mobil, Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zeka (AI), güvenlik, hibrit ve kurumsal uygulamaları içeren 90'dan fazla hizmete sahibiz. Ayrıca Çin, Fransa, Hong Kong, İsveç ve 2017 ile 2018 arasında etkin hale gelecek olan bir tane daha GovCloud bölgesi olmak üzere ABD'deki beş AWS Bölgesiyle (ve 14 Availability Zone ile) dünya çapında 16 coğrafi bölgede 70'in üzerinde Varlık Noktası ve 43 Availability Zone ile altyapı ayak izimizi genişlettik.

AWS 2006 yılında kurulduğu zaman, bölgelerine daha yakın olması sebebiyle Türk kuruluşları bulut hizmetlerini ilk benimseyen şirketler arasında yer aldı. Türkiye'de bulunan müşteriler artık geliştirme ve test ortamlarından Büyük Veri analitiklerine, mobil, web ve sosyal uygulamalardan kurumsal uygulamalara ve iş kritik iş yüklerine kadar her şeyi çalıştırmak için AWS'yi kullanıyor. Bu da bizi Aralık 2015'te İstanbul'da Türkiye ofisimizi açmaya yönlendirdi. AWS'yi kullanan Türk şirketleri arasında Arçelik, Digitürk, PeakGames, Pegasus, Vestel, Yemeksepeti ve daha pek çoğu yer alıyor. Türkiye'de güçlü bir büyüme ve büyük bir potansiyel görmeye devam ediyoruz ve 2015 yılında bu ülkede bir AWS ofisi açma kararımız, hızla büyüyen müşteri tabanını, buradaki geniş beceri grubunu ve ülkede bulutun benimsenmesini desteklemek için yaptığımız yatırımı gösteriyor. Giderek daha fazla Türk şirketiyle birlikte çalışarak güvenilirlik, gizlilik ve güvenliği sektör lideri seviyesinde muhafaza ederken kendi şirketleri bünyesinde yeniliklere yön vermelerine yardım etmekten heyecan duyuyoruz.

Amazon Web Services'ın çalışma modeli konusunda bizi bilgilendirebilir misiniz? Nasıl çalışıyor?

AWS; yeni kurulan şirketlerden işletmelere ve devletlere, kar amacı gütmeyen kuruluşlara, eğitim ve araştırma enstitülerine ve diğerlerine kadar dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlara bulut bilişim teknolojisine erişim sunuyor. "Bulut bilişim" terimi, kullandığın kadar öde fiyatlandırmasıyla İnternet aracılığıyla BT kaynaklarının talep üzerine sunulması anlamına geliyor. Kendi veri merkezlerini ve sunucularını satın almak, sahip olmak ve muhafaza etmek yerine, kuruluşlar artık bilişim gücü, depolama, veritabanı ve diğer hizmetler gibi teknolojileri gerek duydukları zaman elde edebiliyorlar. Bu, tüketicilerin evlerinde ışıkları açmak için bir düğmeye basmasına ve elektrik şirketinin buna göre elektrik göndermesine benziyor. Bulut bilgi işlem sayesinde, AWS güvenli bir ortamda teknoloji altyapısını yönetip koruyor ve işletmeler bu kaynaklara İnternet üzerinden erişiyor. Kapasite bir anda büyüyebiliyor ya da küçülebiliyor ve işletmeler sadece kullandıkları kadar ödeme yapıyorlar.

AWS'nin modeli konusunda benzersiz olan başka bir şey ise fiyatlarımızı sürekli düşürmemiz. AWS bünyesinde bizler, maliyet yapımızı düşürmek için sürekli çaba harcıyoruz, bu da tasarrufları daha düşük fiyatlar olarak müşterilere iletmemize olanak veriyor. Geçtiğimiz 11 yıl içinde çok az rekabet baskısıyla fiyatlarımızı 62 defa düşürdük.

AWS ile kuruluşların artık sunucuları ve diğer BT altyapısını haftalar ya da aylar öncesinden planlaması ve tedarik etmesi gerekmiyor. Bunun yerine, birkaç dakika içinde yüzlerce ya da binlerce sunucuyu çalıştırıp sonuçları daha hızlı bir şekilde ve küçük bir bütçeyle sağlayabiliyorlar. Bu, müşterilerin uzun ve pahalı sözleşmelerle bağlandıkları ve yeni bir altyapı elde etmek için uzun süre beklemek zorunda kaldıkları eski dünyadan çok farklı.

Bu da pek çok Türk kuruluşunu AWS'ye çekiyor ve Coca-Cola İçecek gibi müşterilerin kritik öneme sahip SAP platformlarını AWS buluta taşıyıp SAP altyapısı maliyetlerinden yüzde 50-60 tasarruf sağlamasının sebebi de bu.

AWS'nin piyasadaki farklı bir özelliği de "Two Pizza Team" (İki Pizzalık Ekip) çalışma stratejisi. İki pizzalık ekipler. Bize bunu biraz açıklayabilir misiniz?

“Two Pizza Team”lik ekipler fikri, Amazon.com bünyesindeki mühendislik geçmişimizden geliyor. Amazon.com'un ilk kurulduğu günlerde, ilk olarak ürün geliştirme için merkezi ve hiyerarşik bir ekiple çalışmıştık ancak bu ekiplerin çok çevik olmadığını ve hareket etmelerini istediğimiz kadar hızlı hareket edemediklerini gördük. Bu yüzden, bu ekipleri “iki pizzalık ekipler” dediğimiz daha küçük ekiplere bölmeye karar verdik. Bu ekipler, iki büyük Amerikan pizzasıyla doyacak kadar küçük (pratikte ekip başına ortalama altı ya da sekiz kişiye denk geliyor) ve bu ekiplere bir ya da iki mikro hizmet için bütün sorumluluk veriliyordu: kod yazmaktan özellik yol haritasını çizmeye, tasarım ve işlevselliğin testlerine, uygulanmasına ve hizmetlerin etkin hale getirilmesine kadar. Üretim ortamında bir şey ters gitse bile, bunu çözmek mühendislik ekibinin sorumluluğunda oluyor. Bu nedenle geliştiriciler, hizmetin bütün kullanım döngüsünü mümkün olduğunca verimli şekilde sağlamaya motive ediliyordu. Günümüzde "iki pizzalık ekipler", geliştirici ve mühendislik kuruluşumuzdan çok daha fazlasını ifade ediyor ve bütün kurumumuzu bu şekilde yapılandırıyoruz. Çünkü buradaki ilke tamamen aynı: Her projenin sorumluluğunu başlangıçtan sonuna kadar alıyorsunuz.

Bu aynı zamanda müşteri geri bildirimine dayalı olarak hizmetleri hızlı bir şekilde tekrarlamamıza imkan verdi. Örneğin, 2011 yılında, AWS müşterilere 80 başlıca yeni hizmet ve özellik sundu, bu rakam 2012 yılında 160, 2013 yılında 280, 2014 yılında 516 ve 2015 yılında 722 oldu. 2016 yılında 1.017 yeni özellik ve hizmet sunduk ve 1 Ağustos 2017 tarihine geldiğimizde bu rakam 663'e ulaşmıştı.

Son zamanlarda AWS tarafında ne tür ilginç ya da heyecan verici yeni ürünler, çözümler, vb. var? Bizi yeni ürünler konusunda bilgilendirebilir misiniz?

AWS, neredeyse her bulut iş yükünü desteklemek için hizmetlerini sürekli olarak büyütüyor. 2016 yılında, 1.017 yeni hizmet ve özellik sunduk. Buna Türkiye'deki müşterilerimize hizmetler sunmaya devam etmek için çeşitli yeni ve yenilikçi teklifler de dahildi. Bazı yeni tekliflerle ilgili küçük bir örnek vermek gerekirse:

· Amazon Rekognition: Amazon Rekognition, uygulamalara görüntü analizi eklemeyi kolaylaştıran başka bir AI hizmeti. Rekognition ile kamu sektöründeki müşteriler, Al teknolojisini kullanarak nesneleri, sahneleri ve yüzleri tespit edebiliyorlar, ünlüleri tanıyabiliyorlar ve görüntülerdeki uygunsuz içeriği otomatik olarak tanımlayabiliyorlar.



· Amazon Redshift Spectrum: Amazon Redshift, AWS'nin en hızlı büyüyen hizmetlerinden biri çünkü geleneksel veri ambarlarının maliyetinin onda biri karşılığında, müşterilerin yüksek performanslı yerel disklerde depolanan petabaytlarca yapılandırılmış verilerle ilgili karmaşık sorguları gerçekleştirip süper hızlı bir performans elde etmesine olanak tanıyor. Bu da herhangi bir veriyi yüklemek veya dönüştürmek zorunda kalmadan çok miktarda yapılandırılmamış veriyi analiz etme olanağı sunduğu için devlet organları için faydalı olabiliyor.



· AWS Greengrass: AWS Greengrass yazılımı, müşterilerin bağlantılı cihazlarında AWS bilişim, mesajlaşma, verileri önbelleğe alma ve senkronizasyon becerilerini çalıştırmasına imkan veriyor. AWS Greengrass, IoT cihazlarının programlanması ve güncellenmesiyle ilgili karmaşıklığı ortadan kaldırıyor.



· AWS Shield: AWS Shield, AWS üzerinde çalışan web uygulamalarını koruyan ve yönetilen bir Dağınık Hizmet Reddi (DDoS) koruması hizmeti. AWS Shield, uygulama kesintilerini ve gecikmesini minimuma düşüren sürekli algılama ve otomatik satır içi önlemleri sunuyor, böylece DDoS korumasından yararlanmak için AWS Desteğini kullanmaya gerek kalmıyor.

Yeni kurulan şirketler AWS için önemli, yeni kurulan şirketlere ne tür avantajlar sunuyorsunuz? Yakın zamanda Türkiye'de bunun örnekleri oldu mu?

AWS Türkiye'deki yeni kurulan şirketleri çok uzun zamandır destekliyor. 2013 yılında yeni kurulan şirketlere rehberlik ve AWS uzmanlarıyla 1'e 1 görüşme olanağı sunan AWS Activate hizmetini başlattık ve ayrıca web tabanlı eğitim, kendi tempolarına uygun laboratuvarlar, müşteri desteği, üçüncü taraf teklifleri ve 100.000 $'a kadar AWS hizmet kredisi sunduk ve bütün bunlar için ücret almadık. Yeni kurulan şirketleri desteklemeye devam etmek için, AWS, teknoloji tercihleri konusunda bu şirketlere yardımcı olmak üzere İstanbul'daki ofisinde Hesap Yöneticileri, Çözüm Mimarları ve başka ekipler bulunduruyor. Ayrıca AWS, bulut becerileriyle her ölçekteki kuruluşa eğitim sunmak için Türkiye'de çeşitli eğitim ve sertifikasyon programları ve başka kaynaklar sunuyor.

Türkiye'de birlikte çalıştığımız bazı yeni kurulan şirketler de var. İstanbul'da birlikte çalıştığımız genç ve yenilikçi bir şirket örneği olarak, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca müşteriye hizmet veren Peak Games'i verebiliriz. Dünyada 150'den fazla ülkede yaklaşık 30 milyon aylık kullanıcısıyla Türkiye'nin en başarılı genç ve yenilikçi şirketlerinden biri olan Peak Games, aynı zamanda dünyanın en başarılı beş sosyal oyun şirketinden biri. AWS'nin kullandığınız kadar ödeme yapma fırsatı veren yapısı sayesinde, ilk günden itibaren global ölçekte aktif olmaya başladılar.

Başka bir örnek ise faaliyetlerine “Dünyanın en içten sosyal medyası” sloganıyla başlayan Scorp. Scorp, çok kısa sürede Türkiye'de sosyal medya dünyasının en popüler uygulamalardan biri haline geldi. Scorp'un fikri Temmuz 2014'te ortaya çıktı. Bu yenilikçi fikir, biri İstanbul Teknik Üniversitesi, üçü de Koç Üniversitesi mezunu olan dört genç iş ortağı tarafından gerçekleştirildi. Bu dört ortak, videolarda konu bazlı bir uygulamanın eksikliğini fark etti, bu boşluğu doldurmak için bir uygulama yaratmayı hedefledi ve uygulamalarını AWS üzerinde kurdu. Uygulama Şubat 2015 tarihinde kullanıma sunulduğundan beri, Scorp'a yüklenen video sayısı 21 milyonu geçti ve bu sayı her geçen gün artıyor.

AWS'yi kullanmak, Scorp'un müşterilerine odaklanmak ve uygulamalarını kurmak için daha fazla zaman harcayabileceği anlamına geliyor ve AWS; güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir bir teknoloji altyapısı sağlamaya odaklanıyor. Bu da müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde uyum sağlamalarına ve zaman kaybetmeden yeni özellikler sunmalarına yardımcı oldu. Bu, yeni kurulan bir şirket için çok önemli bir özellik. Scorp şu anda yazılımını 60 saniye içerisinde değiştirebiliyor ya da güncelleyebiliyor.