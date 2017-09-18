Amazon uygulaması Türkçe oldu!

Müşteriler, Amazon uygulamasını (Amazon Shopping App) uygulama mağazalarından (android cihazlar için play.google.com ve iOS cihazlar için itunes.apple.com) indirebilir ve mobil cihazlarından mevcut Amazon hesaplarına giriş yaparak anında mobil alışverişe başlayabilirler. Uygulamanın dilini değiştirmek için müşterilerin, uygulama ekranının sol üst köşesinde bulunan “Ana Menü” alanına dokunarak menüye ulaşmaları, sonrasında ise “Ayarlar” menüsünde bulunan “Ülke ve Dil” seçeneklerine dokunarak alışveriş yapmak istedikleri ülkenin sitesini ve desteklenen diller arasından kullanmak istedikleri dili seçmeleri yeterli olacak.

Amazon.de mobil alışveriş uygulamasını kullanan müşteriler, geniş bir ürün yelpazesinden ve Amazon’un hızlı ve güvenilir lojistik ağı ile sunduğu teslimat hizmetinden yararlanabilecekler. Türkçe dil seçeneği; masaüstü tarayıcılar, cep telefonları ve tabletlerde destekleniyor. Tercih edilen dil seçeneği, müşteri profilinde saklanabilir ve müşterilerin siteyi veya uygulamayı her kullandıklarında dil tercihlerini yeniden değiştirmeleri gerekmeyecek.

Amazon.de web sitesi 2015 yılında İngilizce, 2016 yılında ise Felemenkçe, Lehçe ve Türkçe dil seçeneklerini müşterilerinin hizmetine sunmuştu. Mobil alışveriş uygulamasına yakın zamanda eklenen İngilizce ve Felemenkçenin ardından müşteriler artık Türkçe ve Lehçe dil seçeneklerini de kullanabilecek. Türkçe dil desteği, müşterilere daha bilinçli alışveriş yapma olanağı sağlarken, her ölçekten satıcıya Türk müşterilere ulaşarak işlerini uluslararası mecraya taşıma şansı sunuyor.