Amazon Türkiye'nin internet sitesi hazır

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, artık Türkiye’de. İşlemlerin gerçekleştirileceği internet sitesi de tahmin edebileceğiniz üzere amazon.com.tr olacak. Yalnız sayfaya şu an girdiğinizde www.amazon.de adresine yönlendirileceksiniz -geçtiğimiz yıl bununla ilgili bir haber paylaşmıştık-, fakat sitedeki tüm içerikler Türkçe olarak ülkemizdeki kullanıcılara sunulacak.

Amazon’un Türkiye’ye giriş yapması, devlet yetkilileri tarafından da olumlu karşılandı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Amazon’un Türkiye’de şirket kurmasının ülkemizdeki elektronik ticaretin gelişmesi adına çok olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Mesajını Twitter adresinden yayınlayan Şimşek, Amazon’un KOBİ’ler için de yeni bir platform olacağını belirtti.

Piyasa değeri 430 milyar dolara yaklaşan Amazon, Jeff Bezos tarafından 5 Temmuz 1994 yılında ABD’nin Seattle şehrinde kuruldu. Forbes’un en inovatif şirketler listesinde sürekli bulunan Amazon’un dünya genelinde 341 bin dolayında çalışanı bulunuyor. Yıllık satış tutarı ise 135 milyar dolar civarında.