Amazon ikinci genel merkezini açacak

Kurulduğundan bu yana ABD'nin Seattle kentinde yer alan dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Amazon, ikinci bir genel merkez arayışında. Kuzey Amerika'da yer alacak yeni ofiste 50 bin kişinin çalışması planlanırken, gelecek 15 ila 17 yıldaki maliyeti 5 milyar doları bulacak.

Yeni genel merkezde çalışanların yıllık ortalama gelirinin 100 bin dolar olması planlanıyor. Şirketin Seattle'da çalışan personeli de isterse yeni genel merkeze taşınabilecek.

Şirketin CEO'su Jeff Bezos, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni genel merkezin Seattle'daki merkezle aynı büyüklükte olacağını, mevcut ve gelecekteki yatırımlara milyarlarca dolar ekleyeceğini ve 10 binlerce yüksek maaşlı istihdam yaratacağını söyledi.

Bulunduğu bölgenin kalkınmasına çok fazla katkısı olan Amazon, Seattle'ın toplam ofis alanı envanterinin yüzde 15'ine sahip.

Şirket, son olarak dün yaptığı açıklamada New York'un Staten Island bölgesinde kurulması planlanan dağıtım ve müşteri hizmetleri merkezinde 2 bin 250 kişiye yeni istihdam sağlanacağını duyurdu.