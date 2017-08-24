Amazon.com'un başarısının sırrı ne?

Dünyanın en önemli online perakende sitelerinden biri olan Amazon, adını Amazon Nehri'nden almış olan bir şirket. Elektronik ticaret denilince günümüzde akla gelen ilk online şirketlerden biri olan Amazon'un yıldızı kitap satışı ile parladı. Kitap satışının yanında ürün gamını DVD, CD, bilgisayar oyunu, aksesuar ve elektronik eşya gibi segmentlerde de genişleten Amazon satış hacmini de önemli ölçüde geliştirdi.

Kurucusu Jeff Bezos'un ilginç hayat hikayesi de Amazon'un doğuşunu oldukça etkileyici kılıyor. 1994 yılında Bezos'un kariyerli işini bırakıp New York'dan Seattle'a yerleşmesi ile başlayan Amazon macerası, 1995 yılında şirketin ilk kitap şirketini göndermesiyle devam etti. 1999 yılına gelindiğinde ise Jeff Bezos dünyaca ünlü Times dergisinde yılın adamı seçilmişti. 2000'li yıllara gelindiğinde ise Amazon Fransa ve Amazon Japonya da ürün satışlarına başlamıştı.

YENİLİKTE ÖNCÜ

Amazon'un ilk temellerini evinin garajında atan Bezos, bugün dünyaca ünlü online ticaret imparatorluğunun başında ve sektöre yön veren en önemli oyuncular arasında gösteriliyor. Amazon.com'un başarısında yeni stratejiler geliştirmek, yeni trendlere uyum sağlamak ve iş geliştirme çalışmaları her zaman ilk sıralarda yer alıyor.

AZ SAYIDA ÜRÜN ÇOK ÇEŞİTLE SATILIYOR

Longtail yani "uzun kuyruk" stratejisini en iyi uygulayan şirketlerden biri olan Amazon, az sayıdaki ürünleri çok farklı çeşitlerle alıcıları ile buluşturarak daha fazla kazanmaya odaklanıyor. Az sayıda bulunan ürün gruplarına odaklanan site böylece fark yaratmayı başarıyor. Bugün bakıldığında Amazon.com'un gelirlerinin %35 kadarının bu tür ürün gruplarından geldiği belirtiliyor.

Dijital ürünlerin satışına önem veren şirket, multimedya ve cloud bazlı içerikleri müşterilerine sunarak ayrıcalıklı bir servis sağlıyor ve müşterilere koleksiyon yapma imkanı tanıyor. Kendi yarattığı ürünlerle bu içerikleri senkronize eden dev şirket, böylece hem icat ettiği yeni ürünlerle hem de içeriklerle karını yukarılara çıkarıyor.

E-PAZARYERİ MODELİNİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULUYOR

E-pazaryeri stratejisini de akıllı bir biçimde uygulayan Amazon.com, kendi ürünlerini satmak isteyen şirketlere veya şahıslara komisyon karşılığında sitesinde yer veriyor. Bu strateji de şirketin karının en az yüzde 40'ını oluşturuyor.

Şirket içinde pek çok kabiliyetli bilişim uzmanı ile çalışan Amazon, geliştirdiği web hizmetlerini de çalıştığı firma ve şahıslara pazarlayarak önemli bir gelir elde ediyor. Sistem üzerindeki firmaların yeni e-ticaret uygulamalarından yararlanmalarını sağlayan Amazon.com bilişim pazarlamasını da başarılı bir şekilde uyguluyor.