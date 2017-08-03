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    Amazon artık bu telefonları satmayacak

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 08:09Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 08:09

    "Potansiyel güvenlik sorunu", dev internet sitesi Amazon'da bu telefonların satışının durdurulmasına neden oldu!

    Amerikalı akıllı telefon üreticisi Blu'nun Amazon'da satış yapması askıya alındı. Gelen haberlere göre bunun sebebi telefonlarda bulunan "potansiyel bir güvenlik sorunu".

    Amazon'un bu kararı, Kasım 2016'da güvenlik şirketi Kryptowire'in Blu telefonlarda bulunan SMS ve özel bilgilerin gizlice toplandığını göstermesi üzerine gerçekleşti. Toplanan veriler kullanıcının izni olmadan Çin'de bulunan bazı sunuculara yollanıyordu. Bu sorunun ortaya çıkması ardından Blu, yazılımı geliştiren Shangai Adups Technology şirketinden bu özelliği kapatmasını istedi.

    Kryptowire, araştırmasının devamında Adups'un Blu R1 HD aracılığıyla kullanıcıların telefonlarını veri iletmek için kullandığını, ve bu verileri bir Kumanda ve Kontrol (C&C) sunucusuna yolladığını keşfetti. Bu da raporlara göre Adups'un ekran görüntüsü, ekran kaydı, arama ve uygulama yükleme gibi işlemleri izinsiz gerçekleştirebildiği anlamına geliyor.

    Blu, Amazon'un "Prime Exclusive Phones" kampanyası ile çok hesaplı telefonlar satıyor, karşılığında ise kilit ekranlarında reklam yayınlıyordu. Marka bu kampanyadan da çıkarıldı, ancak söylentilere göre Blu, Amazon'a geri dönmek için çalışmaya başladı bile.

    Blu, Latin Amerika ve ABD'nin bazı eyaletlerinde, özellikle de şirketin konuşlandığı yerlerde oldukça popüler. Marka sadece Android değil Windows telefonlar da geliştirmişti.

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    Etiketler: telefon , amazon , mağaza , blu
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