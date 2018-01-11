Toyota araçlarda Amazon Alexa dönemi

Amazon sesli asistanı Alexa, akıllı telefonlardan sonra şimdi de Toyota ve Lexus araçlarda da olacak. Ford, Hyundai ve Volkswagen'in Alexa'nın otomobillerinde olması için çalışma yaptıkları biliniyor. Amazon'un sunduğu Alexa ise kullanıcılara, alışveriş listesi düzenleme, sesli komut sistemi ile müzik dinleme ve sesli kitap işlemi hizmeti veriyor.

Toyota yetkilisi Zack Hicks konuyla ilgili; "Ses hizmetleri hızlı bir şekilde popüler hale geliyor ve Amazon Alexa ile entegrasyonuyla Toyota ve Lexus müşterileri yakında arabalarıyla Alexa’yı hareket halindeyken kolayca kullanabilecekler" açıklamasını yaptı.