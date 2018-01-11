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Toyota araçlarda Amazon Alexa dönemi

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 10:31 | Son Güncelleme:

Önceden sadece iOS işletim sistemine sahip cihazlarda var olan ve ardından Android cihazlarda da hizmet vermeye başlayan Amazon Alexa, artık Toyota ve Lexus araçlarda da hizmet sunacak.

Amazon sesli asistanı Alexa, akıllı telefonlardan sonra şimdi de Toyota ve Lexus araçlarda da olacak. Ford, Hyundai ve Volkswagen'in Alexa'nın otomobillerinde olması için çalışma yaptıkları biliniyor. Amazon'un sunduğu Alexa ise kullanıcılara, alışveriş listesi düzenleme, sesli komut sistemi ile müzik dinleme ve sesli kitap işlemi hizmeti veriyor. 

Toyota araçlarda Amazon Alexa dönemi

Toyota yetkilisi Zack Hicks konuyla ilgili; "Ses hizmetleri hızlı bir şekilde popüler hale geliyor ve Amazon Alexa ile entegrasyonuyla Toyota ve Lexus müşterileri yakında arabalarıyla Alexa’yı hareket halindeyken kolayca kullanabilecekler" açıklamasını yaptı. 

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