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    Amazon, akıllı ev ürünleri üreticisi Blink'i satın aldı

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 06:37 | Son Güncelleme:

    Amazon, kısa bir süre önce otomatik kilitleri ve güvenlik kameralarını barındıran Amazon Key teslimat servisini duyurmuştu. Akıllı ev pazarındaki konumunu daha da ileriye taşımak isteyen şirket, Blink isimli bir girişimi satın aldığını açıkladı.

    Blink, akıllı kapı zilleri ve güvenlik kameraları ile öne çıkıyor. Amazon'un mevcut akıllı ev ürünleri ile Blink arasındaki en büyük fark ise, Blink'in ürünleri kablosuz olarak çalışabiliyor. Amazon'un ürünleri ise kablolarla çalışıyor. Bu yüzden Blink, Amazon'un akıllı ev ürünleri için büyük bir değişimin önünü açıyor. Ayrıca Blink'in ürünleri marketten alınan pillerle çalışıyor. Bu yüzden Blink'in ürünlerin kullanıcılar tarafından daha çok tercih ediliyor. Blink'in kameraları AA bir pille 1 yıllık kullanım süresi sunuyor. Bu söz konusu ürün 100 dolarlık bir fiyattan satılıyor. 

    Amazon Blink'i satın aldığını resmi olarak açıkladı. Amazon sözcüsü, Blink ekibiyle birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Açıklamada Şirketin, Blink için ne kadar ödediği hakkında bir bilgi bulunmuyor.

    Etiketler: Akıllı ev sistemleri
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