Amatör spora vergi desteği

Maliye Bakanı Naci Ağbal, spor kulüplerinin sporculara ödedikleri ücretler üzerinden gelir vergisi stopajı oluştuğunu belirterek, “Önerimiz şu, spor kulüplerimizin sahip olduğu şirketler, gelir stopaj vergilerini vergi dairesine beyan etsinler, süresinde ödesinler, sonra biz de ödedikleri vergiyi amatör spor branşlarının harcamalarında kullanmaları için iade edelim. Böylelikle kulüplerimizin amatör spor kapsamındaki harcamalarına vergi iadesi yoluyla destek verelim” dedi.

KULÜPLERLE KONUŞTUK

Ağbal, amatör sporun desteklenmesi amacıyla bazı adımlar attıklarını, bu kapsamda yeni bir destekleme modeli üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ağbal, “Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu harcamaların yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetlesin. Böylelikle kulüplerimizin amatör spor kapsamındaki harcamalarına vergi iadesi yoluyla destek verelim. Bunu aslında kulüplerle de konuştuk. Herkesin de talep ettiği bir konu. Bakanlar Kurulu’nun da kabul etmesi halinde böyle bir düzenleme yapmak istiyoruz." Ağbal, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da genel olarak spor kulüplerinin yönetimi, sorumlulukları gibi konulara yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şu anda sadece vergi kanalından amatör spor branşlarına yönelik birtakım düzenlemeler öngördüklerini ifade etti.

Kulüplerin, mali sürdürülebilirliği sağlaması ve mali yönetimi güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Ağbal, “Ben kulüplere söyledim, 'Biz bütçe disiplini uyguluyoruz, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Kurallarımız, kaidelerimiz var. Dolayısıyla devlet bütçesini böyle yapabiliyorsak, sizin de kulüpler olarak bütçelerinizi bu anlayışla yönetmeniz gerekir' dedim. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çalışması da tam olarak bu noktada. Oradan da inşallah güzel öneriler gelecek” diye konuştu.

Ağbal, kulüplerin bu zamana kadar olan borçlarının ise ödenmesi gerektiğini belirterek, mevcut kanunlarda sadece spor kulüplerine yönelik değil, herkese yönelik açık düzenlemeler bulunduğunu, bir vergi mükellefi borcunu ödeme güçlüğü içindeyse tecil müessesesiyle bu borcun zamana yayılabildiğini hatırlattı. Ağbal, şunları kaydetti: “Burada bu görevi yapan arkadaşlarımız var, gerçekten kalemi tutarken elleri titreyen arkadaşlar bunlar, vatandaşların hakkı ile devletin hakkı dengesini gözeterek adaletle karar vermek lazım.”