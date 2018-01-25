Amasya Üniversitesi’ne 2 ödül

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Anadolu Tiyatro Ödülleri 10 yıldır yayın hayatını sürdüren Tiyatro Gazetesi tarafından belirlenen seçici kurul tarafından belirlendi. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, “Bu çabamız, Tiyatro Gazetesi tarafından Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında ‘Sanata Evet’ ödülüne layık görüldü. Bir tiyatro eseri olay, mekan, zaman, sahne, dekor, kostüm, replik, perde, jest, mimik sayısız temel yapının bir araya gelmesiyle oluşur. Söz ve hareketleriyle oyuna hayat verenler ise tiyatro sanatçılarıdır. Üniversitemiz akademik yıl içerisinde bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal içerikli pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Üniversitemizde oluşturmaya çalıştığımız nitelikli eğitim-öğretim ortamlarının yanı sıra, sanat ve kültürün üniversite hayatı ve öğrencilerimiz açısından önemini hep vurguluyoruz” dedi.





Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında Sosyal Bilimler MYO öğretim görevlisi ve Tiyatro Kulübü Akademik Danışmanı Atilla Özgene de Başarı Emek Ödülü verildi.