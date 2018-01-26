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    Aman dikkat! Görünüşü sizi aldatmasın...

    İSTANBUL/DHA
    26.01.2018 - 22:13 | Son Güncelleme:

    TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, halen Akdeniz’de 1000’e yakın türde yabancı deniz canlısı bulunduğunu belirterek, özellikle zehirli aslan balığı konusunda halkı uyardı.

    Prof. Dr. Öztürk,  yüzgeçleri zehirli aslan balıklarınını tanınmasıyla ilgili olarak, “Halkı ve başta da balıkçıları uyarmak amacıyla bir poster hazırlayarak bütün balıkçı kasabalarına ve dalış merkezlerine dağıtıyoruz” dedi.

    TÜDAV Başkanı Prof.Dr. Bayram Öztürk, yabancı deniz canlılarının birçok bölgede biyolojik sabotaj nedeni olarak adlandırıldığını, bu türlerin deniz ekosistemine vereceği zararların boyutunun tahmin edilemediğini söyledi. Prof.Dr. Öztürk, “Özetle Akdeniz´in içinde artık ağırlıkla Kızıldeniz canlılarından oluşan başka bir Akdeniz var ve bu herkesi tehdit ediyor” dedi.

    Etiketler: aslan balığı uyarısı , gazetehaberleri , son dakika
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