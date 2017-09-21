Amadeus uçuşları Kiwi.com'la hesaplayacak

Kiwi.com, 2017’de dünya çapında yeni ofisler açmayı da içeren küresel genişleme planları dahilinde, talepteki büyük artışa hazırlık yapmak adına arama kapasitesini geliştirmek için Amadeus ile işbirliği gerçekleştirdi. Amadeus, Kiwi.com için anında arama teknolojisi ile uçuş arama enformasyonunun rakipsiz hacmini bir araya getiren özelleştirilmiş bir çözüm geliştiriyor.

Amadeus söz konusu çözümü, Kiwi.com’un 200’ü aşkın düşük maliyetli havayolunun uçuş segmentleriyle Amadeus’un dağıtım kanalındaki seyahat içeriğini birleştiren eşsiz arama algoritmalarını tamamlamak amacıyla geliştiriyor. Böylelikle yolcuların başka hiçbir yerde bulamayacağı seyahat programları oluşturulacak. Büyük bir arama kapasitesi ve veri işleme gücü gerektiren bu adım, yolcuların kimi güzergâhlarda yüzde 50’ye varan oranlarda tasarruf etmesini sağlayacak.

Yeni Amadeus çözümü sayesinde Kiwi.com, özellikle kıtalararası güzergahlarda inanılmaz sayıda uçuş seçeneği sunabilecek. Söz konusu çözüm, seyahat edenler açısından da daha rekabetçi fiyatlar, sadece milisaniyelerle ölçülen yanıtlama süresi ve tavizsiz bir kesinlik anlamına geliyor.

Amadeus IT Group’un Tatil ve Online Seyahat Bölüm Başkanı Sebastien Gibergues “Kiwi.com’un kesinliğe ve hıza erişmek için muazzam veriye ve inanılmaz bir hesaplama gücüne ihtiyacı var. Bu zorlukla baş etmek adına kendileriyle işbirliği yapmaktan ve online aramanın sınırlarını zorlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Amadeus IT Group, CESE Direktörü Lutz Vorneweg ise şöyle konuştu: “Kiwi.com, sırt çantalı gezginlerden, karmaşık iş seyahatlerine kadar her türden yolcuya hitap eden eşsiz bir iş modeli olan, çok yenilikçi bir şirket. Bu işbirliği, muazzam veri ve güvenilirlik bağlamında, Kiwi.com’un ihtiyaçlarıyla, Amadeus’un sunabilecekleri arasında mükemmel bir eşleşme oluşturuyor. Yeni çözümün Kiwi’nin erişim alanını daha da dinamik bir şekilde genişleteceğine ve son derece rekabetçi fiyatlar ve rakipsiz yanıtlama süresiyle seyahat çözümlerini çeşitlendireceğine inanıyorum.” dedi.

Kiwi.com CEO’su Oliver Dlouhý ise konuyla ilgili şunları söyledi: “İddialı planlarımız, pazardaki ayak izimizi on katına çıkarmayı içeriyor ve bu konudaki çözümü sağlayabilecek tek teknoloji ortağı Amadeus. Bu, şimdiye kadar tek bir şirketle yaptığımız en büyük ve en karmaşık veri ortaklığı ve Amadeus, üstünlüğü tartışılmaz bir içeriğin ve coğrafi kapsamın yanı sıra müthiş bir hız sağladı.”