Amaç mesafe almak

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD temasları kapsamında başkent Washington’da beraberindeki gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan’ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

(ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşme) Esas itibarıyla ikili ilişiklerimizdeki durum… Bundan sonra ne yönde hareket edebiliriz, bunları bütün açıklığı ile konuşacağız. ABD ile ilişkilerin mükemmel durumda olduğunu söylememiz doğru olmaz. Ama bizim geleceğe odaklanmamız lazım. Ayrıca bölgesel konular da var. Suriye’de, Irak’ta yaşananlar, terör örgütleriyle mücadeledeki gelişmeler… Buradaki itirazlarımızı gündem getireceğiz. FETÖ’yle mücadele de gündeme getireceğimiz en önemli konulardan biri. Darbe girişiminin arkasında FETÖ olduğundan tereddütümüz yok. Biz Amerikalılara hatta gereğinden fazla da belge sunduk diyebiliriz. Bu belgelerin, adım atılmasında yeterli olduğunu düşünüyoruz.

(Ziyaretten beklenti) Bu ziyaretlerden hemen sonuç çıkmaz. Bu ziyaretin amacı, anlaşılamayan konularda mesafe almak. Türk-Amerikan ilişkilerinin daha olumsuz değil, olumlu yönde gelişmesi için çaba harcayacağız. Muhataplarımız da gelinen durumdan, zannediyorum, çok mutlu değil ama çözmek için bizde irade mevcut. Bunun için çalışacağız.

(Vize konusu) Biz buraya gelmeden önce bir adım atıldı. Olumlu olarak değerlendirmek lazım. Bu bir başlangıç. Zaman içinde normale dönecektir.

(Reza Zarrab) 27 Kasım’da duruşması var. Bakalım ne olacak.

(Güvenlik önlemleri) Olağanüstü güvenlik tedbirleri geçmişte cumhurbaşkanımızın ziyaretinde yaşananlar yüzünden olduğunu tahmin ediyorum. Bizim fazladan tedbir talebimiz olmadı.