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    'Amaç FETÖ davalarını hükümsüz kılmak'

    ANKARA
    31.08.2017 - 00:43 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 00:43

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP’nin Adalet Kurultayı’yla ilgili “Sonuç belgesi, adalet, ekonomi, inanç özgürlüğü, eğitim, farklı yaşam tarzlarının güvence altına alınması, medya çeşitliliği konularında AK Parti iktidarlarının sağladığı yüksek başarıları inkar etmenin yanında, belgedeki asıl amacın ‘Türkiye’de hukuk yok’ mesajı ile uluslararası alanda FETÖ davalarını hükümsüz kılmak olduğu açıkça görülmektedir” dedi.

    Ünal yazılı açıklamasında özetle şöyle dedi: “Türkiye’de hukuk yok, mahkemelerde adalet yok, hâkimler iktidardan talimat almaktadır’ açıklamalarıyla iç hukuk yolları yok sayılmakta, FETÖ’cülerin doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yolları açılmaya çalışılmaktadır. FETÖ’nün düzenlendiği MİT TIR’ları operasyonu üzerinden Türkiye’yi yargılatmayı amaçlayan büyük kumpasın bir parçası olan Kılıçdaroğlu, bugün Türk yargısına saldırarak 15 Temmuz işgalcisi FETÖ’cülerin yargılanmasını uluslararası alanda hükümsüz kılacak bir girişim içindedir.” 

    Etiketler: Mahir Ünal , FETÖ , gazetehaberleri
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