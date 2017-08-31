'Amaç FETÖ davalarını hükümsüz kılmak'

Ünal yazılı açıklamasında özetle şöyle dedi: “Türkiye’de hukuk yok, mahkemelerde adalet yok, hâkimler iktidardan talimat almaktadır’ açıklamalarıyla iç hukuk yolları yok sayılmakta, FETÖ’cülerin doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yolları açılmaya çalışılmaktadır. FETÖ’nün düzenlendiği MİT TIR’ları operasyonu üzerinden Türkiye’yi yargılatmayı amaçlayan büyük kumpasın bir parçası olan Kılıçdaroğlu, bugün Türk yargısına saldırarak 15 Temmuz işgalcisi FETÖ’cülerin yargılanmasını uluslararası alanda hükümsüz kılacak bir girişim içindedir.”