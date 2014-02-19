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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Alzheimer için sağlıklı ve lezzetli mönü yarışması

19 Şubat 2014

Son zamanlarda ismini çok duyduğumuz bir hastalık Alzheimer.

Hepimizin etrafında, aileden, akrabalardan, tanıdıklarından birileri ya bu hastalıktan muzdarip ya da hastalığın etkiledikleri arasında. Ama Alzheimer hakkında bildiklerimiz, hastalığın yaygınlığıyla kıyaslanamayacak kadar kısıtlı. Hastalık hakkında yanlış bildiklerimizi de eklersek, Alzheimer hakkında pek de bilinçli olduğumuz söylenemez.
İşte Türkiye Alzheimer Derneği ve EKS Mutfak Akademisi işbirliği ile düzenlenen “Sağlıklı ve Lezzetli Mönü Yarışması” da hem bu hastalıkla ilgili toplumsal bilinci artırmayı, hem de beslenmenin Alzheimer üzerindeki etkisini vurgulamayı amaçlıyor. Benim de jüri üyeleri arasında yer aldığım yarışmaya 28 Şubat’a kadar katılabilir, siz de mönülerinizi paylaşabilirsiniz.
Dereceye girecek olan ilk üç mönüye çeşitli miktarlarda verilecek para ödüllerinin yanı sıra ilk elliye giren mönülerde oluşan yemek kitabı da Alzheimer Derneği’ne ve hasta yakınlarına destek olmak amacıyla yayınlanacak.
Yarışmayla ilgili detaylı bilgi almak ve katılım formunu edinmek için http://www.alzheimerdernegi.org.tr adresine girebilirsiniz.

Tavuklu elmalı salata

Tavuk göğüs eti 1 adet bütün soğanla birlikte su bardağı suyla iyice haşlanır. Haşlanmış tavuk etleri tencereden süzülerek çıkarılır. Soğuması beklenip keskin bir bıçakla tavla zarı formunda doğranır. Üzerine incecik kıyılmış dereotu da eklenip iyice karıştırılır.
Salatanın sosunun hazırlanması için; mayonez ve yoğurt derin bir kapta karıştırılır. Tavuğun haşlama suyundan 1 su bardağı kadar katılıp tuz ve birazcık da karabiber eklenir ve çatalla çırpılır. Dövülmüş sarımsaklar ilave edilip iyice karıştırılır ve bir kenarda bekletilir. Elmalar soyup ayıklandıktan sonra tavla zarı formunda doğranır. Elma ve tavuk etleri mayonezli sosun içine aktarılır.
Bir taraftan malzemeler karıştırılmaya devam edilirken, bir taraftan da iri çekilmiş ceviz içi ilave edilip iyice harmanlanır. Karışım salata tabağına aktarılıp üzeri elma dilimleri ve taze üzüm taneleriyle süslenerek servise sunulur. Arzu edilirse, sostaki mayonez miktarı artırılabilir ve hiç yoğurt eklenmeyebilir.
NOT: Kereviz soyulduğunda çok çabuk kararan bir sebze olduğu için, salata sosuyla hemen karıştırılır. Eğer bekletilecekse kararmaması için limonlu suda bekletilir. Ayrıca bu salataya istenirse 1 adet haşlanmış patates rendelenir ya da 6-7 adet marul yaprağı incecik doğranarak eklenebilir.

MALZEME LİSTESİ

* 2 adet tavuk göğüs eti
* 1 demet dereotu
* 2 adet tatlı elma
* 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi
(iri parçalar halinde çekilecek)
Sosu için;
* 3 tepeleme yemek kaşığı mayonez
* 4 tepeleme yemek kaşığı tatlı yoğurt
* 1 su bardağı tavuk suyu
* 2 diş sarımsak
* 2 çay kaşığı tuz

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