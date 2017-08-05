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    Alzhaimer hastası kanal menfezinde ölü bulundu

    İbrahim UGUR/ERBAA (Tokat), (DHA)
    05 Ağustos 2017 - 22:44Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 22:44

    TOKAT'ın Erbaa İlçesi’nde öğlen saatlerinde kaybolan alzheimer hastası 75 yaşındaki Mustafa Karadeniz, sulama kanalının menfezinde ölü bulundu.

    İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Salkımören Köyü’nde yaşayan bir çocuk babası Mustafa Karadeniz, öğle saatlerinde kayboldu. Alzheimer hastası babasını aramaya çıkan Dursun Karadeniz, sonuç alamadı. Saat 17.00 sıralarında köyün girişinde yer alan sulama kanalının tıkandığını fark eden köylüler,durumu muhtar Ünal Özene bildirdi. Köylüler, tıkanan menfezi kendi çabalarıyla açamayınca iş makinesi çağırıldı. İş makinesinin menfezin üstündeki betonu kırınca cesetle karşılaşıldı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, cesedi menfezden çıkardı. Yapılan araştırmada cesedin,Mustafa Karadenize ait olduğu saptandı. Babasının ölüm haberini alıp olay yerine gelen Dursun Karadeniz, gözyaşlarına boğuldu.

    Yapılan incelemelerin ardından Karadenizin cesedi otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Etiketler: alzheimer , tokat , erbaa
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