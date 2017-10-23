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    Alzaymırı erken teşhis yöntemi geliştirildi

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 21:41 | Son Güncelleme:

    Güney Koreli bilim adamları, alzaymır hastalığının erken teşhisinde kullanılacak bir biyogösterge geliştirdi.

    Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Bilim, Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri Bakanlığı, Seul Ulusal Üniversitesinden Moon In-hee öncülüğündeki ekibin, kan örneklerinde "beta-amiloid" adlı proteini tespit edebilen bir kit geliştirdiğini açıkladı.

    "Beta-amiloid" proteininin beyindeki varlığı alzaymırın erken belirtilerinden sayılıyor. 

    Moon, geliştirdikleri biyogöstergenin yüzde 90 doğru tanı koyduğunu kaydetti. 

    Kullandıkları teknolojinin öncekilerden farklı olduğunu belirten Moon, bu sayede hastalığın görünür belirtisi ortaya çıkmadan alzaymırı teşhis edebileceklerini ifade etti. 

    Alzaymır hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.

    Görünür belirtileri, genellikle hastalığın başlangıcından sonraki 10 yıl içinde ortaya çıkan alzaymırda teşhis konulduğunda da çok geç kalındığı için tedavi girişimleri yanıt vermiyor.

    Etiketler: alzheimer
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