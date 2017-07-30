Altunhan'ın şirketlerine para cezası

Mustafa Altunhan'ın sahibi olduğu şirketler ile ilgili bir süredir bir dizi şikayet bulunuyordu. Edirne otogarında faaliyet gösteren bir dizi firma, faaliyetlerinin engellendiğini öne sürmüştü.

Konu Rekabet Kurumu'na gitti. Kurum yürüttüğü soruşturma sonrası kararını verdi. Buna göre Volkan Yolcu Taşımacılığı Seyahat Nakliyat Tic. A.Ş

ve Öz Edirne Birlik Mustafa Altunhan'ın 'rekabeti ihlal edici' yönde hareket ettiği tespit edildi. Kurum, Volkan Yolcu Taşımacılığı'a 733 bin 246 TL, Öz Edirne Birlik'e ise 31 bin 986 TL idari para cezası verdi.

Bu karara karşı Ankara İdare Mahkemesi nezdinde itiraz başvurus yapılabilir.