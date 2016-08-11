Altınları Pensilvanya'ya göndereceklermiş

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Özkara ve Seçilmiş ile diğer 4 işadamının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki para trafiğini yürüttükleri, iş adamlarından topladıkları yüklü miktarda bağışı örgüte aktardıkları iddiasıyla gözaltında bulunan zanlılar, "Silahlı FETÖ üyesi olmak", "örgüte finans sağlamak" suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

ERDOĞAN'I TEHDİT EDEN TUSKON BAŞKANINI AYAKTA ALKIŞLAMIŞTI

FETÖ'nün işadamları yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Özkara'nın babası Osman Gürbüz Özkara'nın da örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ilk finansörleri içerisinde yer aldığı, oğlu Özkara'nın da ilerleyen zamanda FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki en önemli isimleri arasında yer aldığı ve örgütün para kaynaklarını yakından tanıdığı ileri sürüldü. Aynı zamanda İzmir Genç İşadamları Derneği ile kapatılan Şifa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi de olan Özkara, Fahri İzmir Konsolosluğunu yürüttüğü Kırgızistan'a kaçmaya çalıştığı sırada 29 Temmuz'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Özkara, TUSKON'un toplantısında Başkan Rızanur Meral'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit mahiyetinde yaptığı konuşmayı dakikalarca ayakta alkışladığı görüntülerle gündeme gelmişti.

ALTINLARI PENSİLVANYA'YA GÖNDERECEKLERMİŞ

Düzenlenen operasyonda aranan firari şüphelilerden Mehmet Eldem'e ait Eldem Kuyumculuk isimli işyerinde de yüklü miktarda has altın ele geçirildiği öğrenildi. İşyerinde gözaltına alınan 3 kişinin örgütün elebaşı Gülen'in bulunduğu Pensilvanya'ya parça parça has altın sevkıyatı yaptığı tespit edildi.

Ekiplerin, 1,5 kilogram has altına sevkıyat sırasında, sevkıyata hazır olarak bekletilen 30 kilogram has altına ise operasyon sırasında yapılan iş yeri aramasında el koyduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında tutuklanan İZİAD Başkanı Resul Seçilmiş ile yakını Ezel Seçilmiş'in de örgütün İzmir'deki önemli mali kaynaklarından biri olarak gösterildiği kaydedildi. Petrol istasyonları bulunan örgüte yakın işadamının 5 istasyonunun mühürlendiği ve el konulduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir'de örgüt üyesi olduğu iddia edilen bazı işadamları gözaltına alınmıştı.