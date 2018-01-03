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Altının kilogramı 159 bin 250 liraya yükseldi

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 159 bin 250 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 159 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 5 işlemde 11 milyon 974 bin 960 liralık ve 41 işlemde 44 milyon 592 bin 245,05 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 345 bin 630,84 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kazandı.

Etiketler: altın fiyatları , piyasalar
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