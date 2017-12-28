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Altının kilogramı 158 bin 200 liraya yükseldi

Hürriyet Haber
28.12.2017 - 17:53 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 62 milyon 595 bin 617,48 liralık ve 89 işlemde 70 milyon 244 bin 339,96 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 16 işlemde 4 milyon 117 bin 979,20 liralık ve 3 işlemde 554 bin 301,37 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazandı.

Etiketler: altın fiyatları , gram altın
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