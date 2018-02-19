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Altının gramı haftaya yatay başladı

AA
19.02.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 162,6 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağılıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 162,5 liradan tamamladı. 

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 162,6 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.088 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 1.347,6 dolardan işlem görüyor. 

Etiketler: Gramı , Haftaya başlangıç
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