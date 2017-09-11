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Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Hürriyet Haber
11.09.2017 - 13:18 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 13:18

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 146 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Cuma günü 148,8 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 147,7 liradan tamamladı. 

Gram altın, yurt içinde 2'nci çeyrek büyüme verisinin beklentilere yakın yüzde 5,1 olarak açıklanmasının ardından düşüşe geçen dolar/TL'nin etkisiyle değer kaybetti. Altının gram fiyatı saat 11.05 itibarıyla yüzde 1,08 azalarak 146,2'den işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını da 978 liradan satılıyor. 

Geçen hafta, 16 Ağustos 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı ise bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 1.337,35 dolardan alıcı buluyor. 

 

Etiketler: Cumhuriyet altını , Çeyrek altın , Altının gram fiyatı
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