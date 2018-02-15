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Altının gramı güne yükselişle başladı

AA
15.02.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 164,6 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün ABD'de açıklanan verilerin ardından yükselişe geçen ons altından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 164,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 164,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.102 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,12 yükselişle 1.353,5 dolardan işlem görüyor.

 

Etiketler: Kuyumcu
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