Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları dün sabah günü yükselişle açarken, fiyatları 147 lirayı gördü. Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından yatırım altınları da değer kazanarak piyasaları hareketlendirdi. Altın müşterisinin hem hediyelik olarak satın aldığı hem de yatırımcıların ilgi gösterdiği çeyrek altın ve gram altın fiyatları da gün içinde merak ediliyor. Peki altının gram fiyatı en son ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 146,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 146,30 liradan, 963 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 979 liradan, 133 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 137 liradan, 941 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 960 liradan, 470 liradan alınan Yarım Ziynet 480 liradan ve 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 147 liradan alıcı buluyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 147 lira seviyesinde dengelendi.



Dün, dolar kurunun dalgalı seyrinin etkisiyle gün içinde 146,4-147,8 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 146,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlaması sonrasında saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 147 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 983 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.316 dolarla son 15 günün en düşük seviyesine kadar gerilemesi sonrasında gelen alımlarla yükselişe geçti ve günü 1.330 dolardan tamamladı. Ons altın şu dakikalarda 1.330 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risk algısının zayıflaması, küresel piyasalarda fiziki altın talebinin olmaması ve risk iştahının artmasının altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.

Gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatının bugün 1.328-1.338 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Altının gram fiyatında ise 145 lira seviyesini destek olarak takip etmeye devam edeceğiz." dedi.