Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte Çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Altın yatırımcısının en çok talep gösterdiği ürünlerden olan çeyrek altın ve gram altın fiyatları gün içinde değişen değeri ile dikkat çekiyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum!

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 azalışla 146,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 240,00 lira, Cumhuriyet altını 978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 146,20 liradan işlem gördü.

Altının gramı haftaya yükselişle başladı.. Haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 146,2 liradan alıcı buluyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 146,2 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü yüzde 0,11 değer kaybeden gram altın, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 1,21 kaybettirerek haftayı 145,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya dolar kuruna paralel yükselişle başladı ve saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 146,2 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını da 977 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü yaklaşık yüzde 2 değer kaybetmesi sonrasında yeni haftaya da negatif bir başlangıç yaptı ve şu dakikalarda yüzde 0,4 düşüşle 1.316 dolar seviyesinde dengelendi.

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