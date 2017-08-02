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Altının gram fiyatı ne kadar?

AA
02 Ağustos 2017 - 10:38Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 10:38

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 143,8 liradan işlem görüyor.

Dün 143,2-144,4 bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 143,9 lira seviyesinden tamamladı.

Gram altın, bugün saat 10.00 itibarıyla altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki sakin seyre paralel 143,8 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 lira, Cumhuriyet altını 962 liradan satılıyor.

Dün, uluslararası piyasada 1.274 doları test ederek 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.267 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ağustos ayına düşüşle başlayan altının gram fiyatının, altının ons fiyatından aldığı destekle tekrar yükseliş trendine girebileceğini belirterek, dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki olası yükselişlerin, altının gram fiyatını olumlu yönde destekleyebileceğini ifade etti.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.265-1.275 dolar, gram fiyatının ise 143,50-144,50 lira bandında dalgalı bir seyir izleyebileceğine değinerek, yarın ve cuma günü ABD'de açıklanacak verilerin yön üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Etiketler: Altının gram fiyatı , altın ne kadar , çeyrek altın ne kadar , altın fiyatları
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