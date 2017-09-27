Altının gram fiyatı 148 lira seviyesinde.. Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altının gramı güne yükselişle başladı.. Gram altın 148 liradan alıcı buluyor. Altının gram fiyatı, dünkü düşüşünün ardından bugüne yükselişle başladı ve 148 lira seviyesinde dengelendi.

Çeyrek altın fiyatları şuan 242 liradan işlem görürken, yarım altın 485 lira seviyesinde. Cumhuriyet altını ise 992 liradan işlem görüyor.

Altın, Fed Başkanı Janet Yellen'in para politikasını sıkılaştırma yanlısı açıklamalarıyla dün yüzde 1'den fazla geriledikten sonra bugün yatay seyretti. Devam eden Kuzey Kore endişeleri ise fiyatları destekliyor. Spot altının ons fiyatı dün yüzde 1.3 ile iki haftadan uzun süresinin en büyük düşüşünü kaydettikten sonra yüzde 0.1 artışla 1,294.89 dolarda bulunuyor. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 1,297.80 dolarda bulunuyor.



Dün 150 lira sınırına yükselen gram altın, bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 147,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,41 artarak 148 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243 lira, Cumhuriyet altını da 992 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, dünkü düşüşünü bugüne taşımasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,15 azalışla 1.292,07 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, Kuzey Kore gerginliğinin yeniden artmasıyla yükselen altın fiyatlarında, kar realizasyonlarının görülebileceğini ifade etti.

Kuzey Kore'nin tehdit açıklamalarına ABD'nin aynı tonda cevap vermemesinin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirten Memiş, bu durumun jeopolitik risk algısıyla yükselen altına olan talebi azalttığı söyledi. Memiş, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının ardından altın fiyatlarında geri çekilmelerin yaşandığını ve altının ons fiyatının günü yüzde 1,28 azalışla 1.293,86 dolardan tamamladığını bildirdi. Doların güç kazanmasından dolayı altının gram fiyatında düşüşlerin sınırlı kaldığına işaret eden Memiş, teknik açıdan altının gramında 146,60 liranın destek, 149,80 liranın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.