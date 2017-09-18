Altını getir tahvili götür

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, yastık altında atıl bekleyen ve 2 bin 200 tonu bulduğu tahmin edilen altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının ilk ihracının 2-6 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yastık altındaki altın değerinin 300 milyar lirayı bulduğunun tahmin edildiğini söyleyerek ihraçların Türkiye genelinde etap etap yapılacağını belirtti. Şimşek, "İstanbul'dan başlayarak, sırayla tüm illerimizde ihraçlar gerçekleştirerek, bu tahvilleri ve kira sertifikalarını vatandaşlarımıza ulaştıracağız” diyerek, altınını devlet güvencesi altında değerlendirmek isteyen yatırımcıların bir haftalık süre içinde evlerinde ya da kasalarında sakladıklarını, Hazine tarafından açıklanacak Ziraat Bankası şubelerine teslim edeceğini, teslim sırasında isterlerse verdikleri altın karşılığında altın tahvili almayı talep edebileceğini vurguladı. Faiz hassasiyeti olan vatandaşların ise altına dayalı kira sertifikasını seçebileceğine işaret eden Şimşek, "Talep toplanmasını takip eden hafta ise Hazine Müsteşarlığı vatandaşımızın Ziraat Bankasındaki hesabına altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını yatıracaktır" ifadelerini kullandı.

OTOMATİK YATACAK

Şimşek, ihraç edilecek bu tahvillerle yastık altında ya da kasalarda atıl duran altınından hiçbir getiri alamayan, çalınma riski, kasa masrafı gibi maliyetleri göze alan vatandaşlara devlet güvencesinde saklama imkanı sunulduğunu söyledi. Ara dönemde de altın fiyatına endeksli Türk Lirası cinsinden ek getiri elde etme imkanı sağlandığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: "Ek getiriler Ziraat Bankasında vatandaşımız adına açılacak hesaplara otomatik olarak aktarılacaktır. Vatandaşımız arzu ederse vade sonunu beklemeden, hesabındaki altın tahvilini veya altına dayalı kira sertifikasını istediği zaman Ziraat Bankasına geri satarak karşılığında parasını Türk Lirası olarak alabilecektir. Yani vatandaşımız evinde sakladığı altınları ihtiyacı olduğunda nasıl ki satarak nakde çevirebiliyorsa, hesabındaki altın tahvilini veya altına dayalı kira sertifikasını da istediği zaman Ziraat Bankasına satarak parasını Türk lirası olarak alabilecek. Hatta sattığı tarihe kadarki işlemiş altın getirisini de Türk lirası olarak temin edebilecek."

Şimşek, vade sonunda vatandaşların talep etmesi durumunda, hesabındaki altın tahvili veya kira sertifikası karşılığı altınını, hiçbir ekstra maliyete katlanmaksızın, bir kilogramlık külçe altın ya da Darphane tarafından basılan çeyrek altın olarak alabilme hakkının bulunduğunu bildirdi.

TANITIM BAŞLIYOR

İKİ yeni enstrümanın ekonomiye de uzun vadeli olumlu etkileri olacağını dile getiren Şimşek, bununla ekonominin büyümesi için ihtiyaç duyduğu kaynak ihtiyacında dışa bağımlılığın azalacağını söyledi. Diğer taraftan, altına dayalı kira sertifikası ile faiz hassasiyeti nedeniyle altına yatırım yapan ancak bugüne kadar finansal sisteme katılmayan vatandaşların da tasarruflarını devlet güvencesinde ve ek getiri ile değerlendirme imkanı sunulduğuna dikkati çeken Şimşek, “Şimdiye kadar atıl duran bu tasarrufların yatırıma dönüşmesi sağlanacak” diye konuştu. Şimşek, bu iki yeni enstrümanın doğru tanıtılmasına önem verdiklerini dile getirerek, Hazine tarafından yatırımcı kılavuzunun hazırlandığını, en kısa zamanda Hazinenin internet sitesine konulacağını, tanıtım broşürleri, reklam ve tanıtım filminin de yakın zamanda devreye gireceğini belirtti.